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Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 17%

За неделю с 24 по 30 июля в регионах Черноземья было выявлено 143 случая коронавируса (неделей ранее — 173, снижение на 17,34%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 30 июля 2023-го достигло 1 306 619 человек.

Выздоровели за неделю 300 пациентов (всего 1 283 852), умерли три (22 146).

  • В Белгородской области выявили 21 случай (неделей ранее — 28, всего — 173 947). Выздоровели 56 пациентов (неделей ранее — 35, всего — 171 361). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.
  • В Воронежской области выявили 70 случаев (неделей ранее — 91, всего — 507 076). Выздоровели 135 пациентов (неделей ранее — 101, всего — 498 223), умерли трое (неделей ранее — трое, всего — 8 696).
  • В Курской области выявили шесть случаев (неделей ранее — семь, всего — 155 840). Выздоровели восемь пациентов (неделей ранее — семь, всего — 153 286). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек.
  • В Липецкой области выявили 23 случая (неделей ранее — 25, всего — 183 918). Выздоровели 24 пациента (неделей ранее — 35, всего — 179 872). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 4 004 человека.
  • В Орловской области выявили 19 случаев (неделей ранее — 15, всего — 140 766). Выздоровели 44 пациента (неделей ранее — 45, всего — 138 731). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек.
  • В Тамбовской области выявили четыре случая (неделей ранее — семь, всего — 145 072). Выздоровели 33 пациента (неделей ранее — восемь, всего — 142 379). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом по стране за неделю заразились 2 985 человек (22 977 274), выздоровели 5 412 (22 430 122), умерли 40 (399 854).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Алина Морозова

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