В Воронежской области учительницу задержали за попытку поджога военкомата

В Воронежской области 24-летнюю учительницу истории задержали за попытку поджога военкомата в Россоши. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах. В управлении МВД по региону не комментируют ситуацию.

Поздно вечером 31 июля, женщина бросила в дверь военкомата бутылку с зажигательной смесью. После задержания он заявила сотрудникам правоохранительных органов, что сделала это, чтобы помочь задержать мошенника. По ее словам, на прошлой неделе с ней связался неизвестный человек, представившийся сотрудником ЦБ, и заявил, что с ее банковскими счетами происходят мошеннические действия. После этого с ней связывались якобы «сотрудники правоохранительных органов»: по их данным мошенник скрывался в военкомате и для его задержания в здание нужно было метнуть бутылку с зажигательной смесью. Женщина так и сделала.

Возгорание потушили сотрудники военкомата. При задержании у женщины изъяли две бутылки с жидкостью и зажигалку.

Владимир Зоркий