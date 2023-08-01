Липецкие власти планируют потратить еще 3 млрд рублей на ремонт региональных дорог в 2024 году

Дорожное агентство Липецкой области объявило поиск подрядчиков для второго, третьего и четвертого этапов ремонта региональных дорог в 2024 году. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов — 2,96 млрд руб. Источник финансирования — областной бюджет.

Начальная цена работ на втором этапе составляет 981,4 млн руб. За эту сумму победитель должен будет отремонтировать 65,4 км дорог в Елецком, Липецком и Грязинском, Становлянском, Задонском, Краснинском, Чаплыгинском и Лебедянском районах.

Начальная цена работ на третьем этапе — 992 млн руб. За эту сумму компания должна будет обновить 57,6 км дорог в Данковском, Лебедянском, Елецком и Чаплыгинском районах.

Начальная цена работ на четвертом этапе — 991,3 млн руб. За эту сумму подрядчику будет необходимо отремонтировать 57,9 км дорог в Добровском, Чаплыгинском, Толстовском, Задонском и Лебедянском районах.

Работы на этапах будут вестись параллельно. Все они должны начаться 1 апреля 2024 года и завершиться 31 октября того же года.

В конце июля липецкие власти объявили поиск подрядчика для первого этапа ремонта региональных дорог за 1 млрд руб.

Алина Морозова

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