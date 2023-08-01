Бывший мэр творит «Историю»

Старейший депутат заксобрания и бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев обратился в суд, чтобы ввести в эксплуатацию новую мини-гостиницу «История», построенную на Кожевенной улице под кремлем. Ответчиками по иску выступает администрация Нижнего Новгорода и областные власти, По словам Юрия Лебедева, он приостанавливал строительство на период пандемии коронавируса, а в минграде говорят, что срок ранее выданного разрешения на строительство давно истек, поэтому проще решить вопрос с вводом отеля в судебном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрешение на ввод нового отеля на Кожевенной улице собственник рассчитывает получить через суд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Разрешение на ввод нового отеля на Кожевенной улице собственник рассчитывает получить через суд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд рассматривает иск депутата заксобрания Юрия Лебедева к администрации Нижнего Новгорода, областным министерствам градостроительной деятельности и имущественных отношений. Как сообщили в минграде, истец просит обязать органы власти выдать разрешение на ввод в эксплуатацию небольшого отеля на Кожевенной улице.

«Лебедев построил объект, а ввести его в эксплуатацию не поторопился. Разрешение на строительство выдавалось еще городской администрацией и действовало до 2018 года. Чтобы ввести здание в эксплуатацию, нужно действующее разрешение на строительство, а минстрой не смог его продлить. Возможно, решили, что признать в судебном порядке будет чуть проще», — отметил собеседник в минграде.

Юрий Лебедев рассказал «Ъ-Приволжье», что никаких противоречий с властью у него нет, а юристы действительно посоветовали ему идти судебным путем, чтобы он мог получить разрешение на ввод построенного отеля на 52 номера и оформить свое право собственности на объект.

Строить мини-гостиницу «История» он начал еще в 2014 году, чтобы завершить строительство за 34 млн руб. продал загородный дом отдыха «Река чаек» на Ветлуге. «Но в пандемийный период мы не строили, приостанавливали работы по гостинице», — пояснил депутат.

Гостиничным бизнесом бывший мэр Нижнего Новгорода занялся еще в 2004 году, уйдя с муниципальной службы. Его первым приобретением была гостиница «Нижегородская», которую впоследствии пришлось продать сети «Азимут» в результате конфликта с другими акционерами — бывшей женой и ее взрослым сыном.

Гостиница «История» на Кожевенной улице без итогового акта официально еще не сдана.

По словам Юрия Лебедева, поэтому здание было открыто «в тестовом режиме», параллельно застройщик также рассматривал и устранял замечания пожарных (управление МЧС привлечено третьим лицом в процесс).

Юрий Лебедев рассказал, что в его гостинице есть уникальный «нижегородский дворик» со стеклянной крышей, подогреваемым полом и галерей портретов известных нижегородцев — от купца Николая Бугрова, писателей Николая Добролюбова и Максима Горького до конструктора скоростных судов Ростислава Алексеева и губернатора Бориса Немцова.

В 2021 году принадлежавшей Юрию Лебедеву компании «Река чаек» региональные власти предварительно одобрили предоставление земельного участка площадью более 2 га на набережной Гребного канала. Предприниматель сообщал об инвестициях на уровне 135 млн руб. в проект строительства спортивного центра с бассейном, кафе и мини-гостиницей на 25 номеров. Однако этот проект не состоится. Как рассказал господин Лебедев, на Гребном канале областное правительство занялось формированием территории под какой-то другой проект и его попросили отказаться от права на выделенный участок.

«Я не стал возражать или что-то просить взамен. В конце концов, у правительства есть свое стратегическое видение по развитию города, а я найду другие площадки», — отметил Юрий Лебедев.

По всей видимости, речь идет о проекте туристического комплекса «Три стихии» от компании «Вектор». Сейчас территория Гребного канала в целом рассматривается как зона перспективного развития: далее вдоль Волги заявлен крупный проект КРТ «Берег», который может занять более 30 га побережья Гребного канала с миллиардными инвестициями. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», архитектурный совет одобрил концепцию застройки берега. Сам проект еще в проработке у инвесторов, он также предусматривает строительство гостиницы помимо жилья.

Что касается иска Юрия Лебедева по его отелю «История», по словам юристов, практика оформления градостроительных документов с помощью судебной власти в регионе не нова.

Роман Кряжев