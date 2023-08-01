Алексей Русских встретился с депутатом и общественником Сергеем Моргачевым

Алексей Русских и Сергей Моргачев



Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с заместителем председателя городской думы Ульяновска и общественником Сергеем Моргачевым. В ходе беседы обсуждались актуальные проблемы Засвияжского района и дальнейшие перспективы развития областного центра.

Сергей Моргачев является единственным кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты Законодательного Собрания региона, собравший подписи на Госуслугах. Глава региона поинтересовался, какие дальнейшие планы у политика. «Как вы оцениваете обстановку в своем избирательном округе? Возможно, на какие-то проблемы стоило бы обратить внимание», — спросил губернатор.

Господин Моргачев констатировал, что имеются вопросы, которые нельзя решить на муниципальном уровне, требующие содействия региональных властей. В частности, обсуждались перспективы местной школы олимпийского резерва.

В ходе общения Сергей Моргачев также отметил, что с приходом нового главы Ульяновска Александра Болдакина город стал преображаться и меняться в лучшую сторону.

Сергей Моргачев известен по борьбе с коррупцией и по различным инициативам по благоустройству городской территории. Еще до введения санкций политик был против переименования ряда улиц Ульяновска в честь западных компаний, чьи предприятия находились в городе.

Евгений Чернов