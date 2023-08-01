Евгений Куйвашев показал рост

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом о работе правительства региона в 2022 году. По его словам, в прошлом году в регионе выросли объемы производства, зарплаты и доходы бюджета, а самой большой проблемой стал дефицит кадров. Вместе с депутатами за выступлением губернатора наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Евгений Куйвашев рассказал депутатам о росте доходов областного бюджета в 2022 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Губернатор Евгений Куйвашев рассказал депутатам о росте доходов областного бюджета в 2022 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Выступление с докладом об итогах 2022 года перед депутатами заксобрания Свердловской области у губернатора Евгения Куйвашева заняло 22 минуты. Сначала он напомнил о нагрузке на бюджетную сферу. В частности, отметил ужесточение экономических санкций, перестройку логистики и меняющиеся условия во внешней торговле. Однако «слаженная работа исполнительной власти и законодательного собрания», по мнению губернатора, помогла преодолеть вызовы, с которым столкнулась область.

«Была обеспечена социальная стабильность, достигнуты основные показатели национальных проектов, до минимального значения снизился уровень безработицы, продолжено инфраструктурное развитие. По ряду ключевых показателей в реальном секторе экономики мы имеем заметный рост»,— подчеркнул глава региона.

Губернатор рассказал о росте доходов областного бюджета. В прошлом году в казну региона поступило 373 млрд руб., что на 4% больше уровня 2021 года. Выросли объемы промышленного производства, темпы жилищного строительства и инвестиций в область. В конце перечисления показателей, показывающих эффективность работы правительства, глава региона сказал о росте зарплат на 13,8% по сравнению с прошлым годом.

В ходе выступления Евгений Куйвашев ответил на вопросы парламентских фракций, заданные ему до выступления. «Единую Россию», КПРФ и «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» интересовал капремонт школ, многоквартирных домов и плотин. Губернатор ответил, что за год в области отремонтировали 27 образовательных учреждений. Программа по капремонту многоквартирных домов, по словам главы региона, выполнена на 100%.

Отвечая на вопрос «Справедливой России — Патриоты — За правду», губернатор отметил, что в прошлом году в области отремонтировали шесть гидросооружений. «Новые люди» спросили у Евгения Куйвашева о мерах поддержки малому и среднему бизнесу. Губернатор ответил, что в прошлом году на поддержку субъектам предпринимательской деятельности направлено порядка 8 млрд руб., а число занятых в секторе превысило 900 тыс. человек. Представителям ЛДПР он подтвердил, что продление скоростной магистрали М-12 (Москва — Казань) до Екатеринбурга станет драйвером развития для территорий, через которые она пройдет.

По словам Евгения Куйвашева, создание «Сухого порта», куда войдут ТЛЦ «Уральский» и «Екатеринбург», сделает Свердловскую область крупнейшим товарораспределительным центром страны.

Строительство инфраструктуры к Международному фестивалю университетского спорта позволит создать в Екатеринбурге Новокольцовский район, который, по словам губернатора, станет центром притяжения студентов, инноваторов и талантливой молодежи.

Отдельно губернатор остановился на подготовке к 300-летию Екатеринбурга. «Совместно с городской администрацией, бизнес-сообществом делаем все необходимое для того, чтобы мероприятия к 300-летию Екатеринбурга принесли пользу, прежде всего, жителям города»,— завершил доклад Евгений Куйвашев.

Депутатов волновал дефицит рабочих кадров на предприятиях и эмиграция профессионалов из региона.

По словам Евгения Куйвашева, в 2023 году в регионе пройдет реформа среднего специального образования.

Первые 15 колледжей определят к профильным министерствам. Остальные заведения среднего профессионального образования (СПО) планируют распределить между ведомствами в течение трех-четырех лет.

Губернатор привел пример, что строителей будет выпускать минстрой, а энергетиков —министерство ЖКХ и энергетики. «Они в союзе с промышленниками, отраслевыми союзами и предприятиями будут формировать некий целевой заказ. При поддержке предприятий будут обновлять лаборатории, мастерские, оснащать центры специальной подготовки для того, чтобы формировать целевое назначение выпускника»,— пояснил господин Куйвашев.

Депутат от «Единой России» Владимир Рябцун пожаловался губернатору на спад интереса учащихся к естественным предметам и предложил создать в регионе совместные образовательные центры с крупными корпорациями для обеспечения их кадрами.

Губернатор рассказал ему о планах создания десяти медицинских классов. В них детям будут углубленно преподавать химию и биологию, готовя к медицинскому образованию. В планах увеличить число классов до тридцати, а также открыть физико-математические классы. По словам Евгения Куйвашева, во всех столицах управленческих округов будут созданы центры, где приоритетным будет физмат.

«Нам, безусловно, надо улучшать качество жизни людей в Екатеринбурге, в других муниципалитетах для того, чтобы людям было комфортно. Любое качество жизни определяется тремя вещами: образование детей, здравоохранение и наличие рабочих мест. Вот над этим надо работать»,— призвал депутатов Евгений Куйвашев.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина в конце встречи поблагодарила главу региона за «взвешенную политику в работе с законодательными органами власти». Доклад губернатора депутаты приняли к сведению.

Василий Алексеев