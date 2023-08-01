ПСК-6 добавили годы

Компании, входящей в группу «ПСК-6» (бенефициары — Андрей Носков и Олег Филиппов), удалось в арбитражном суде Башкирии добиться продления на пять лет договора о развитии застроенной территории в квартале улиц Айской, 8 Марта, Владивостокской и Революционной. Там застройщик намерен возвести шесть высоток по 24–35 этажей. Администрация Уфы намерена подать апелляционную жалобу. Параллельно суд рассматривает заявление мэрии о взыскании с компании 263,2 млн руб. выкупной цены за изымаемые помещения. По мнению юристов, шансы на отмену решения в апелляции минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ООО «Специализированный застройщик “Строительное управление №17 ПСК-6“», обязав администрацию Уфы продлить срок действия договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Айской, 8 Марта, Владивостокской, Революционной, до середины 2027 года. До этого срока компания должна передать жилье для расселения жителей, уплатить возмещение за изымаемые на основании решения мэрии аварийные жилые помещения и завершить строительство в квартале.

Как следует из материалов дела, в 2011 году ООО «Строймонтаж» выиграло право развития территории площадью 14,6 га на торгах, согласившись заплатить 2,1 млн руб. Мэрия заключила с компанией договор о развитии. В 2013 году был утвержден проект планировки и межевания. Планировалось снести 49 жилых домов и пять нежилых зданий, а также капитальные и металлические гаражи, хозпостройки. До 2015 года необходимо было передать муниципалитету жилье для расселяемых граждан и оплатить выкупную цену за изымаемые помещения. Строительство должно было завершиться до 2017 года. Однако в 2017 году арбитражный суд Башкирии по иску «Строймонтажа» продлил договор, перенеся сроки расселения и строительства, соответственно, до середины 2020 и 2022 годов.

Часть домов, признанных аварийными, расселила администрация. В 2019 году суд взыскал с застройщика в пользу города 267,1 млн руб. в качестве возмещения затрат. В том же году «Строймонтаж» переуступил права и обязанности по договору компании группы ПСК-6. В 2020 году новый застройщик заключил с администраций мировое соглашение, по которому договорился о рассрочке выплаты возмещения до 2024 года. В 2022 году администрация утвердила ПСК-6 новый проект планировки и межевания, согласно которому в квартале планируется построить шесть высоток по 24–35 этажей на 3,6 тыс. человек со встроенными предприятиями обслуживания и паркингами на 1 тыс. мест, два детсада на 155 мест, три отдельных паркинга на 686 мест, увеличить вместимость лицея 107 до 1,65 тыс. человек и детсада до 110 мест.

В прошлом году СУ №17 обратилось к мэрии с просьбой продлить срок договора, однако ей было отказано, так как договор заключен по результатам аукциона и его условия не могут быть изменены. В иске компания указала, что столкнулась с препятствиями, не позволяющими в установленный срок выполнить обязательства по договору, поскольку муниципалитет вовремя не расселил дома, подлежащие сносу.

Суд согласился с тем, что администрация не направила требования о сносе жильцам многих домов. В то же время застройщик выплатил мэрии 233 млн руб. компенсации расходов по расселению, что было расценено как добросовестное исполнение договора. «При таких обстоятельствах продление срока действия договора будет способствовать решению вопросов расселения аварийных жилых домов и обновления жилищного фонда»,— пришел к выводу суд. Напротив, прекращение договора противоречит общественным интересам и повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для его исполнения, говорится в решении.

Параллельно в арбитражном суде рассматривается иск администрации о взыскании с застройщика 263,2 млн руб. выкупной цены за изымаемые помещения. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

В пресс-службе мэрии «Ъ-Уфа» сообщили, что проводится анализ решения суда, по результатам которого будет подготовлена и подана апелляционная жалоба.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что шансы муниципалитета изменить решение суда в апелляции минимальны: «Суд согласился с тем, что на момент рассмотрения спора дома, подлежащие сносу, расселены не в полном объеме, причем произошло это из-за бездействия муниципалитета. Суды исходят из того, что каждая из сторон должна исполнять свои обязательства по договору: муниципалитет — создавать условия для развития территории, а застройщик — компенсировать затраты муниципалитета на расселение и уплачивать выкупную цену за изымаемые помещения».

По мнению адвоката Сергея Тимошенко, решение суда обоснованно. «Администрация вправе в апелляции заявлять, что ее бездействие в установленном законом порядке не оспорено и незаконным не признано. Однако судом первой инстанции принята во внимание существующая практика Верховного суда, в соответствии с которой ненадлежащее исполнение администрацией договора о развитии застроенной территории может являться основанием для его изменения»,— прокомментировал господин Тимошенко.

Влада Шипилова, Булат Баширов