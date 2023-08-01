Глава группы автодилерских центров в Сибири получил четыре года колонии

В Красноярске Советский районный суд вынес приговор главе автодилерской группы «Крепость» Александру Кангуну. Он получил четыре года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет). Также суд запретил ему в течение двух с половиной лет занимать должности в коммерческих организациях.

Уголовное дело на Александра Кангуна было возбуждено в марте 2021 года. Согласно данным следствия, с мая 2017-го по апрель 2018-го бизнесмен не передал покупателям купленные ими автомобили, хотя за них была внесена полная или частичная оплата.

С договоров купли-продажи, заключенных с клиентами в январе 2017 года, он получал от 30% до 40% от стоимости машин, что в разы превышало минимальный размер гарантийной суммы 50 тыс. руб., сообщила прокуратура Красноярского края.

Полученные средства, как считает следствие, Александр Кангун перечислял на счета подконтрольных ему компаний, которые занимались строительством офисных зданий, приобретением недвижимого имущества и т. д. В общей сложности пострадали 187 покупателей автомобилей. Суммарный ущерб составил 414 млн руб.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний в регионах Сибири, являясь одним из крупнейших автодилеров. В ее портфель входили такие марки, как Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане. В настоящее время большая часть компаний группы находится в банкротстве.

Александр Киселев, Новосибирск