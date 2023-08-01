Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле разместят полк ВДВ

В Ярославле будет размещен 299 полк воздушно-десантных войск. Об этом 1 августа сообщил мэр Артем Молчанов на общегородском совещании в мэрии.

Вертолет ВДВ

Вертолет ВДВ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вертолет ВДВ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщил мэр, сейчас полк находится в зоне СВО, но с осени начнется подготовка к его размещению на территории Ярославля. После возвращения полк расположится в городе. Пополнять его планируется за счет ярославцев.

«При комплектовании 299 полка ВДВ с 1 августа военный комиссариат Ярославской области при поступлении заявлений от кандидатов на прохождение военной службы по контракту будет учитывать те обращения, которые будут поступать, адресно, с пожеланием служить в 299 полку ВДВ»,— рассказал на совещании господин Молчанов.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...