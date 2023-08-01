В Ярославле разместят полк ВДВ

В Ярославле будет размещен 299 полк воздушно-десантных войск. Об этом 1 августа сообщил мэр Артем Молчанов на общегородском совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет ВДВ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Вертолет ВДВ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщил мэр, сейчас полк находится в зоне СВО, но с осени начнется подготовка к его размещению на территории Ярославля. После возвращения полк расположится в городе. Пополнять его планируется за счет ярославцев.

«При комплектовании 299 полка ВДВ с 1 августа военный комиссариат Ярославской области при поступлении заявлений от кандидатов на прохождение военной службы по контракту будет учитывать те обращения, которые будут поступать, адресно, с пожеланием служить в 299 полку ВДВ»,— рассказал на совещании господин Молчанов.

Антон Голицын