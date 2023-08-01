Актер Ангус Клауд, сыгравший в «Эйфории», умер в возрасте 25 лет

Американский актер Ангус Клауд умер в 25 лет. По данным портала TMZ, мать актера вызывала экстренные службы из-за «возможной передозировки». Господин Клауд наиболее известен по роли в сериале «Эйфория».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В заявлении семьи актера подтверждается факт его смерти, но причина не раскрывается. «С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях»,— говорится в сообщении.

Семья также отметила, что актер на прошлой неделе похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. «Ангус был открыт насчет его борьбы с психическим состоянием и мы надеемся, что его смерть станет для других напоминанием, что они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку»,— говорится в заявлении.

Полиция сообщила TMZ, что причина смерти пока неизвестна, проводится расследование. По данным портала, мать господина Клауда утром в понедельник позвонила по номеру 911 и сообщила об отсутствии у сына пульса. В момент прибытия медиков актер был уже мертв. Собеседники TMZ сообщили, что Ангус Клауд боролся с суицидальными мыслями.

«Эйфория» — американский драматический сериал. Один из самых просматриваемых сериалов в истории HBO. Премьера состоялась в 2019 году. Сериал получил множество наград.

Леонид Уварчев