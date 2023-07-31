Лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми

Круизный лайнер Astoria grande покинул порт Батуми в Грузии. Прибытие лайнера вызвало акции протестов и столкновений с полицией местных жителей, выступающих против остановки лайнера с российскими туристами на борту, сообщает издание Batumelebi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция прибыла на акцию протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande

Фото: Mirian Meladze / Anadolu Agency / Getty Images Полиция прибыла на акцию протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande

Фото: Mirian Meladze / Anadolu Agency / Getty Images

Лайнер покинул порт Батуми в 20:00 МСК. За час до этого участники протестов собрались возле пристани. Сообщается, что протестующие включали гимн Грузии и выходили на митинг с фотографиями, изображающими события грузино-абхазского конфликта. «Во время митинга из одной из кают корабля был вывешен российский флаг, но вскоре его сняли»,— отмечает издание. Один из российских туристов рассказал «РИА Новости», что в ответ на лозунги участников акции россияне «дружно исполнили песню “Катюша”».

Ночью 31 июля в Батуми прошла акция протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Она сопровождалась шумом, стычками с полицией и словесными перепалками. Astoria Grande с российскими туристами планировал зайти в Батуми, Амасру и Стамбул. Грузинская оппозиция считает, что заход судна является нарушением международных санкций. На данный момент известно о 23 задержанных митингующих. Сейчас у Дома правительства Аджарии собрались митингующие, они требуют освобождения задержанных оппозиционеров.

Полина Мотызлевская