В Пермском крае будет создано еще три образовательных кластера

В Прикамье в 2024 году будут созданы еще три образовательных кластера, соглашения об этом сегодня были подписаны в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба главы региона.

Новые центры будут развиваться на базах Пермского профессионально-педагогического колледжа, Пермского базового медицинского колледжа и Чайковского техникума промышленных технологий и управления. Все они прошли конкурсный отбор в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и получили федеральную поддержку.

Один из них - кластер топливно-энергетического комплекса появится на базе Чайковского техникума промышленных технологий и управления. Его опорным работодателем выступит пермское подразделение компании «Россети Урал». Кроме того, образовательную сеть войдут еще 12 техникумов и колледжей, в том числе Перми, Соликамске, Лысьве, Чайковском, Кудымкаре, Краснокамске. Все они готовят специалистов для электросетевого комплекса.

На развитие своей учебной базы техникум получил 100 млн руб. в форме федерального гранта. Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор оценивает потребность в электротехническом персонале пермского филиала не менее 130 человек в год. «Вхождение в проект "Профессионалитет" дает нам возможность через 2-3 года пригласить на работу уже фактически готовых специалистов, отметил господин Пятигор.

В ходе подписания Дмитрий Махонин поблагодарил индустриальных партнеров, которые поддерживают проекты властей по созданию кластеров в рамках «Профессионалитета», в том числе нового — «Россети Урал»: «Рассчитываем, что, благодаря участию компании материально-техническая база учреждения будет развиваться, что позволит энергетикам в будущем – получать хороших специалистов».

Также федеральные гранты в размере 60,5 млн руб. на создание образовательных кластеров со следующего года выиграли Пермский базовый медицинский колледж, где будет создан кластер отрасли «Клиническая и профилактическая медицина». Еще один будет создан в сфере педагогики с новыми мастерскими и лабораториями на базе Пермского профессионально-педагогического колледжа.

Всего в Пермском крае уже создано 5 образовательно-производственных кластеров, в трех из которых обучение по новым программам стартовало уже в 2022 году.