Старейшая финская школа в Петербурге прекращает работу

Финская школа при генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге закрывается. Об этом 31 июля сообщили в социальных сетях учреждения.

В заявлении отмечается, что все учащиеся должны поступить в другие школы до начала следующего семестра. Напомним, что школа финансировалась Финляндией, была частной и платной. В ней до 9 класса учились дети с финским гражданством, после они могли перевестись обратно в Финляндию для продолжения обучения в лицее. Все занятия в школе проходили по финской образовательной программе и на финском языке.

Ранее сообщалось, что в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге перестанут принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство с 1 августа. С 1 сентября же полностью прекратится обслуживание клиентов. Все консульские и иммиграционные вопросы с 1 сентября перейдут в посольство в Москве.

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