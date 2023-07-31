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Коммерсантъ FM
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Экс-мэра Куйтуна осудили за взятку на 8 лет с отсрочкой наказания 11 лет

Свердловский районный суд Иркутска сегодня, 31 июля, вынес приговор в отношении российской тяжелоатлетки, экс-мэра Куйтунского городского поселения Альбины Хомич. Как сообщается на сайте суда, женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решение не вступило в законную силу.

«Приговором суда экс-главе администрации Куйтунского городского поселения назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, штрафа в размере 1,89 млн руб., лишения права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 6 лет»,— уточняется в сообщении.

В суде также отмечают, что экс-мэр начнет отбывать наказание только в декабре 2034 года, когда ее ребенок достигнет возраста 14 лет. Как сообщили «Ъ» в областной прокуратуре, гособвинение запрашивало для подсудимой реальное наказание, без отсрочки. В ведомстве добавляют, что «решение об обжаловании будет принято после получения и изучения текста приговора».

Как сообщалось ранее, дело Альбины Хомич было передано в суд в ноябре 2021 года. По версии следствия, глава городского поселения в 2018 году получила взятку в виде однокомнатной квартиры от застройщика, возводившего в Куйтуне дома для детей-сирот. После этого выдала разрешение на ввод двух домов в эксплуатацию, несмотря на отсутствие благоустроенной домовой территории и другие строительные недостатки. Ущерб региональному бюджету составил 6,9 млн рублей.

Альбина Хомич — чемпионка России, Европы и мира по тяжелой атлетике. В 2017 году победила в выборах на пост главы Куйтуна, будучи кандидатом от «Единой России». В 2018 году добровольно покинула этот пост в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. В 2019 году при проверке областной прокуратурой застройщика домов для детей-сирот в отношении Альбины Хомич было возбуждено уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий. С июня 2021 года она находится под домашним арестом.

Влад Никифоров, Иркутск

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