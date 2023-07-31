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Коммерсантъ FM
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«Личный счет»

Дарья Надина — о персонализации платежных карт

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, как можно кастомизировать пластиковую и диджитал-версию карты.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние полтора года полноценной замены Google Pay и Apple Pay в России так и не нашлось. Банки постепенно внедряют платежные стикеры, но тренд еще не стал массовым. Вопрос в стоимости производства и количестве компаний, которые такие стикеры могут выпускать. Более экзотичные устройства с NFC-чипом, вроде колец и даже накладных ногтей, тоже не произвели революцию. При этом платежные кольца предлагают как минимум пять российских банков, а цена стартует от 4 тыс. руб. Но, возможно, продукт оказался слишком необычным.

И все же Россия по-прежнему входит в тройку стран-лидеров по доле пользователей безналичной оплаты товаров и услуг. И, согласно результатам свежего опроса НАФИ, для большинства россиян сегодня оплата наличными остается крайней мерой. А без возможности расплатиться телефоном мы стали чаще носить с собой банковские карты, кто-то даже крепит их к задней крышке смартфона. Так почему не обратить внимание на дизайн своего пластика?

Лет пять назад, до революции Google Pay и Apple Pay, банки предлагали самые невероятные варианты. Карта из палладия от J. P. Morgan, титановая — от Goldman Sachs. А в Казахстане даже выпускались карты из золота с 26 бриллиантами. Сейчас тренд возвращается, но чуть трансформировавшись. Никакой кричащей роскоши — только персонализированный дизайн и возможность выбирать разные скины для пластика и диджтал-карт.

Так, например, новую линейку дизайнов для своих клиентов выпустил «Сбер». Особенный дизайн на пластике можно заказать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав один из вариантов оформления. Для диджитал-версии доступно еще большее количество галерей, среди которых созданные в партнерстве с Русским географическим обществом и Третьяковской галереей. Кастомизировать диджитал-карту и бесконтактный SberPay можно хоть каждый день. Также в приложении появились особенные цветовые фоны для платежного счета, к которому привязана «СберКарта», и цвет каждого зависит от того, сколько денег вы храните и тратите — такой вот способ управлять своими финансами.

Кажется, что от пластика в ближайшие годы мы никуда не денемся. Хотя новые способы бесконтактной оплаты наверняка еще появятся.

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