Путин подписал закон о единой ставке налогообложения для работающих из-за границы

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий поправки к Налоговому кодексу. Они предусматривают установление ставки 13% и 15% налога на доходы физлиц (НДФЛ) для сотрудников, работающих на российские компании из-за рубежа даже при утрате налогового резидентства.

Сейчас компаниям, зарегистрированным в России, нужно самостоятельно определять ставку налога для «удаленщиков» в зависимости от каждой конкретной ситуации. Поправки были разработаны, чтобы независимо от статуса налогового резидентства удаленных сотрудников установить для них единую ставку налога 13–15%. Это связано с тем, что при удаленном формате работы компании сложно проверять, был ли их сотрудник российским налоговым резидентом или нет.

Среди других поправок в этом пакете (всего их около 150) — донастройка нового механизма единого налогового счета, расширение практики досудебного обжалования решений налоговиков, устранение налоговых последствий при передаче имущества в личные фонды и обратно, снижении ставки налога на прибыль для них с 20% до 15%.

Поправки внесли в Госдуму 24 апреля. Предполагалось, что для cотрудников, утративших налоговое резидентство (если работают из-за границы более 183 дней в течение 12 месяцев), ставка НДФЛ составит 30%. Поправки касались тех, кто работает по договору ГПХ. На следующий день проект был отозван для внесения технических уточнений.

Сейчас выплаты от российских компаний нерезидентам за выполнение дистанционной работы в другом государстве считаются доходом, полученным из источников вне России. Они не должны облагаться НДФЛ. Если же удаленный работник все еще резидент, он должен самостоятельно декларировать доходы по форме 3-НДФЛ.

Лусине Баласян