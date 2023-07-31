Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь однофамильцев выдвинулись на выборы в муниципальный совет в Воронежской области

На выборы совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по округу №11 выдвинулись восемь однофамильцев, следует из данных ГАС «Выборы».

От партии «Родина» по этому округу идет сотрудник ООО ЧОО «Алькор Защита-Острогожск» Владимир Вахтин. Его конкурентами являются семь самовыдвиженцев с такой же фамилией — Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор, Евгений и Юрий Вахтины. Антон и Виктор Вахтины уже зарегистрированы.

Кроме однофамильцев по этому округу выдвинуты Павел Зябухин («Единая Россия»), Андрей Мальцев (ЛДПР) и самовыдвиженец Александр Черных.

Моногород Семилуки под Воронежем остается, пожалуй, единственным муниципалитетом в регионе, местные политики которого открыто спорят с представителями областной власти. Так, занимавший до сентября 2022 года посты главы города и городского совета Семилук коммунальщик Александр Шевелюхин продолжает суд с губернатором Александром Гусевым о признании незаконным бездействия депутатов горсовета. Они в январе, вопреки требованию главы региона, отказались увольнять господина Шевелюхина с поста председателя горсовета из-за «утраты доверия» губернатора, а он впоследствии принудил парламентариев принять такое решение через суд. Позже апелляционная инстанция отправила спор на новое рассмотрение.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...