Восемь однофамильцев выдвинулись на выборы в муниципальный совет в Воронежской области

На выборы совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по округу №11 выдвинулись восемь однофамильцев, следует из данных ГАС «Выборы».

От партии «Родина» по этому округу идет сотрудник ООО ЧОО «Алькор Защита-Острогожск» Владимир Вахтин. Его конкурентами являются семь самовыдвиженцев с такой же фамилией — Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор, Евгений и Юрий Вахтины. Антон и Виктор Вахтины уже зарегистрированы.

Кроме однофамильцев по этому округу выдвинуты Павел Зябухин («Единая Россия»), Андрей Мальцев (ЛДПР) и самовыдвиженец Александр Черных.

Моногород Семилуки под Воронежем остается, пожалуй, единственным муниципалитетом в регионе, местные политики которого открыто спорят с представителями областной власти. Так, занимавший до сентября 2022 года посты главы города и городского совета Семилук коммунальщик Александр Шевелюхин продолжает суд с губернатором Александром Гусевым о признании незаконным бездействия депутатов горсовета. Они в январе, вопреки требованию главы региона, отказались увольнять господина Шевелюхина с поста председателя горсовета из-за «утраты доверия» губернатора, а он впоследствии принудил парламентариев принять такое решение через суд. Позже апелляционная инстанция отправила спор на новое рассмотрение.

Сергей Толмачев