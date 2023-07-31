Правительство продлило до 2025 года программу субсидирования судоходных компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний на два года, до конца 2025 года. Программа предполагает, что государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей.

Во время совещания с вице-премьерами господин Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поручал подготовку финансовых механизмов, которые приведут к увеличению заказов на современные суда в РФ.

«Чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года»,— сообщил премьер.

Субсидии предоставляются с целью обновления российского флота судами, которые строятся на территории России. Правительство также сохраняет возможность покупки гражданских кораблей с рассрочкой. На субсидии выделяются более $3 млрд руб.

Лусине Баласян