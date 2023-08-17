«Мы стремимся сделать "Манжерок" одним из лучших курортов в мире»

В профессиональном сообществе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов известен как борец с киберпреступностью, но в Сбере он курирует и другие направления: недвижимость (в том числе строительство офисов, туристических объектов), крупные внешние и внутренние мероприятия, инкассацию и прочее. О целях и принципах управления столь различными проектами банка «Деньги» поинтересовались у самого топ-менеджера Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Давайте начнем с недвижимости. Один из ключевых проектов для банка — всесезонный курорт «Манжерок» на Алтае. Чем Сберу важен этот актив? Какие перспективы развития курорта вы видите?

— Сбер управляет «Манжероком» с 2012 года, а в 2018-м мы начали интенсивно развивать этот объект и за несколько лет сделали из него знаковый курорт с уникальной инфраструктурой. В прошлом году «Манжерок» посетили 520 тыс. человек, а в этом мы планируем принять уже 700 тыс. Если раньше гости приезжали в основном из Сибири, то сегодня к нам едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Уфы, Оренбурга, Самары, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.

Курорт имеет большое значение для экономики Республики Алтай, где туризм — один из ключевых источников дохода. «Манжерок» — крупнейший работодатель и налогоплательщик региона. В этом году мы ввели в эксплуатацию гостиницу «пять звезд» на 304 номера, строим 12 премиальных вилл. Весной начали строить панорамный ресторан на горе Малая Синюха. Каждый такой объект создает новые рабочие места — один только отель уже принес 2 тыс. рабочих мест.

Мы стремимся сделать «Манжерок» одним из лучших курортов не только в России, но и в мире, создать там все условия для качественного и безопасного семейного отдыха в любое время года. Развивая «Манжерок», мы помогаем развиваться и Республике Алтай. У Горного Алтая колоссальный природный потенциал, и наша задача — огранить этот естественный алмаз современной инфраструктурой и превратить его в бриллиант.

— Как обстоят дела с очисткой Манжерокского озера, которое пострадало от действий предыдущих подрядчиков? Заявлялось, что на очистку озера будет направлено 800 млн рублей. Какая сумма из этого инвестируется Сбером?

— Манжерокское озеро — памятник природы республиканского значения. В конце 1990-х из-за слабого водообмена водоем стал зарастать. На очистку озера планируется потратить не менее 800 млн рублей: 400 млн выделяет федеральный бюджет, остальное — Сбер.

Кроме того, мы планируем выпустить сотни тысяч мальков ценных пород рыб в сибирские реки, чтобы восполнить биоресурсы. Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры.

— Каковы планы по развитию курорта на ближайшие годы?

— Уже этой зимой к действующим 22 километрам зон для катания добавятся еще 11 километров, а со временем протяженность трасс достигнет 67 километров. Появятся еще два подъемника — всего на курорте будет пять канатных дорог. В планах строительство детского парка площадью 26 гектаров и двух новых отелей. Сбер также будет участвовать в реконструкции аэропорта, это давно назрело: он спроектирован на 150 тыс. пассажиров в год, а уже принимает 450 тыс. Парковку на 2,5 тыс. машин вынесем за пределы курорта, а по его территории гости будут передвигаться только на электрокарах.

— Другим крупнейшим туристическим проектом Сбера является курорт Mriya Resort & SPA в Крыму. Можно ли по нему судить о том, как меняется турпоток в Крым на фоне сложностей с выездом россиян за границу и с ограничениями авиасообщения на юге России?

— По нашим гостям в «Мрии» мы видим, что более 60% самостоятельно добираются до отеля на автомобиле. Около 30% туристов выбирают поезд — чаще всего до Керчи. Также с января по июнь были организованны групповые трансферы под большие заезды с железнодорожного вокзала в Симферополе. Примерно 7% гостей сейчас летят самолетом до Ставрополя или Минеральных Вод, а дальше пользуются бесплатным трансфером отеля — можно заказать автомобиль, минивэн или автобус.

— С курортов вернемся в столицу. Примерно два года назад Сбер сменил штаб-квартиру в Москве. Чем было продиктовано такое решение?

— Мы стремимся к тому, чтобы все сотрудники ключевых подразделений Сбера в Москве работали на одной площадке. Найти готовое здание или комплекс зданий под наши потребности было крайне сложно, поэтому строили сами. Считаю, что на Кутузовском проспекте, 32 мы построили одну из лучших штаб-квартир в мире. Четыре корпуса введены в эксплуатацию, а пятый — инфраструктурный — еще строится. В штаб-квартире Сбера уже сегодня работают более 22 тыс. сотрудников, а с вводом нового корпуса их количество увеличится еще на несколько тысяч человек.

— В начале июня Сбер объявил о старте продаж недвижимости в СберСити в Рублево-Архангельском. Как идут продажи?

— 8 июня, в день официальной презентации СберСити, мы получили более 500 обращений от потенциальных покупателей. Сейчас почти все лоты раскуплены, поэтому мы формируем лист ожидания на вторую волну продаж в августе—сентябре 2023 года. План продаж второго квартала мы перевыполнили, несмотря на несколько снижающийся рынок. Думаю, дело в том, что СберСити предвосхитил ожидания покупателей. Там есть все, что нужно для комфортной жизни, причем в шаговой доступности. Можно строить карьеру вблизи от природы, тихий пригород сочетается с городскими удобствами, а историческое окружение — с прогрессом и самыми современными технологиями.

14 июля мы заложили капсулу времени в офисное здание А24. Оно станет первым в СберСити и откроется в 2025 году. В этом многофункциональном кластере будут не только деловые пространства, но и медийно-образовательные. Там же разместятся штаб-квартиры компаний Группы Сбера, где будут работать 25 тыс. наших сотрудников из дочерних компаний по направлениям технологий, e-commerce, media и e-health.

— В конце июня президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан осмотрел самый большой в стране мультимедийный фонтан — проект Сбера. Расскажите, в каких еще городах вы реализовали подобные проекты и где планируете? Почему Сбер дарит городам фонтаны?

— Сбербанк уделяет особое внимание развитию городской инфраструктуры регионов и повышению их туристической привлекательности. Первый фонтан от Сбера был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны появились в Петергофе, Ярославле, на нашем курорте «Мрия» в Крыму, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, еще один в Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске и Дербенте. В августе открываем юбилейный, 25-й фонтан в Екатеринбурге. Умные фонтаны притягивают детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и выполняют в том числе образовательную функцию, ведь на них можно проецировать изображения.

— Вы курируете участие Сбера в крупных деловых мероприятиях, где банк традиционно выступает одним из лидеров деловой повестки. Как банк для себя определяет цели и задачи участия в тех или иных мероприятиях — на что в первую очередь обращаете внимание и что является наиболее важным? Как удается каждый раз придумывать что-то уникальное?

— Большинство заметных международных, федеральных или отраслевых мероприятий проходит с участием Сбера. В год мы проводим более 50 собственных мероприятий и примерно в 300 участвуем. Задачи таких форумов — развитие бизнеса, заключение сделок и соглашений о сотрудничестве, налаживание партнерских связей, представление наших продуктов и сервисов, обмен информацией и так далее.

Безусловно, в новых обстоятельствах нам пришлось отказаться от участия в некоторых иностранных форумах. Но при этом мы открыли для себя новые площадки — сейчас фокус сместился на мероприятия в Китае, странах СНГ и ОАЭ. Наша задача — рассказать о сложном в яркой, интерактивной и доступной форме, обеспечить вау-эффект. Участвовать в чем-то по остаточному принципу, для галочки — не наш стиль. Если мы участвуем, то на первых ролях: со спикерами топ-уровня, неповторимыми стендами, лучшими на рынке продуктами.

— В беседе с вами трудно обойти тему безопасности. В последние месяцы все чаще появляется информация о поджогах офисов Сбера. Кто и зачем это делает? Как вы противостоите этим преступлениям?

— В 2023 году в Сбере действительно зафиксировано более 20 случаев нападения на офисы банка, которые граждане совершили по указке мошенников. Всех нападавших мы задержали сразу или по горячим следам, ущерб для банка был минимальным.

С этой схемой телефонного мошенничества мы начали сталкиваться в прошлом году. Преступление выглядит так. Злоумышленники от лица правоохранительных органов либо сотрудников служб безопасности банков сообщают человеку, что кто-то якобы оформил на его имя кредит или пытается вывести все деньги со счетов. После этого преступники выманивают у людей деньги, а затем обещают вернуть их, если жертва совершит диверсию в офисе банка: запустит фейерверк, подорвет петарду, нападет на сотрудника банка или подожжет офис. Деньги никто не возвращает, а жертва сама становится преступником. Еще один сценарий: жертву просят устроить «дымовую завесу» в отделении банка под предлогом помощи полиции в задержании мошенников.

Злоумышленники, которые выманивают у жертвы деньги, а затем толкают ее на преступление в отношении банка, звонят из мошеннических колл-центров, действующих на территории Украины, или действуют под контролем украинских колл-центров. Сегодня на Украине орудует более тысячи мошеннических колл-центров, число «работников» которых составляет порядка 100 тыс. человек. В одной смене может работать 50–100 «сотрудников», за сутки один колл-центр совершает до 10 тыс. звонков. Стартовая «зарплата» оператора составляет $100–1000 в неделю, впоследствии при «карьерном росте» она может достигать $3–10 тыс.

Хочу напомнить, что не нужно вступать в разговор с мошенниками по телефону— это верный способ потерять деньги. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций или родственникам, не стесняйтесь просить о помощи.

— В июле Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять трансакции физлиц на предмет мошенничества, возвращать гражданам похищенные деньги, если операции совершены без их согласия. Как вы относитесь к такому механизму и готовы ли внедрять его у себя?

— Это полезный механизм, ведь он будет стимулировать кредитные организации применять автоматизированные системы противодействия мошенникам, улучшать качество их работы и эффективность процессов.

В положениях закона были учтены рекомендации экспертов кибербезопасности Сбербанка. Благодаря опыту Сбера граждане России смогут быть более защищенными.

Клиентов Сбера защищает антифрод-платформа собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта.

Мы мониторим все операции наших клиентов во всех каналах обслуживания и анализируем более 10 млрд трансакций в месяц. Эффективность системы — 99,6%, это лучший показатель в мире.

По каждому случаю мошенничества Сбербанк проводит индивидуальное расследование, и если установлено упущение банка, то банк выплачивает возмещение. В других ситуациях рекомендуем обращаться в полицию и взыскивать похищенные средства с мошенников-дропов через суд. Вернуть украденное можно с помощью юристов СберПраво, которые подготовят документы для суда, установят получателя средств, представят ваши интересы в суде, получат решение суда о взыскании денежных средств и сопроводят его исполнение.

Татьяна Семенова