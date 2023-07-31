Российский пакет офисных программ внедрят в тысяче образовательных учреждений Удмуртии

В Удмуртии больше 1 тыс. образовательных учреждений перейдут на российскую офисную среду «Р7-Офис», которой предусмотрен расширенный функционал для совместной работы и коммуникации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, соответствующее решение принято в рамках соглашения с компанией «Р7». Документ был подписан на IT-фестивале «DIGITAL UDMURTIA Summer Camp 2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, бесплатно пакетом офисных программ воспользуются школы, детские сады, учреждения допобразования и СПО, а также организации для детей-сирот. Всего им передадут 61,5 тыс. лицензий. В состав офисных программ входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформа для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтой.

Как отметил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, перед регионом стоит задача достижения цифровой независимости, а офисная среда «Р7-Офис» максимально приближена по функционалу привычным решениям. В дальнейшем планируется поэтапный переход на российское офисное ПО всех госорганизаций.

В компании «Р7» в свою очередь отметили, что лицензия «Р7-Офис» решает сразу две задачи. В частности, учащиеся смогут работать с современным российским офисным решением, а в регионе будет обеспечена цифровая независимость в сфере образования.