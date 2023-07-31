Главные новости к утру 31 июля

Попытка датской Vestas уйти из РФ может обернуться долгими судебными тяжбами, узнал «Ъ». Вместо того чтобы расплатиться с кредиторами, «Вестас Рус» попыталась вывезти 60 лопастей для ветроэлектростанций на €10 млн. Часть из них была арестована в рамках уголовного дела, возбужденного после выхода Vestas из инвестсоглашения с РФ. Еще один спор возник вокруг долга Vestas перед «Вестас Рус». О спорах

Под Таганрогом упал беспилотник. По официальным данным, никто не пострадал, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Ночью во всех украинских регионах звучала воздушная тревога. В Харькове произошли взрывы.

В Батуми несколько человек задержаны на акции против прибытия лайнера с россиянами. Митинг сопровождался стычками с полицией.

В РФ строят инфраструктуру для ускорения выпуска фотолитографов, узнал «Ъ». Строительство одного полигона для тестирования оборудования для производства микроэлектроники может стоить около 5 млрд руб. Подробнее

Владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в РФ. По информации «Ведомостей», Ingka Centres хотела получить за «Химки бизнес-парк» около 4 млрд руб.

В Эстонии задержан журналист Аркадий Бабченко (внесен в реестр иностранных агентов в РФ). Полиция возбудила против него дело после того, как он забросал яйцами стену посольства РФ.

«Алмаз-Антей» до конца года планирует поставить первое российское оборудование для добычи газа на шельфе.

О предстоящих 31 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».