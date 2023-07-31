Главные анонсы 31 июля

Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (объявлен в РФ иноагентом).

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

В Бостоне суд огласит приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину.

Арбитражный суд Крыма рассмотрит иск совета министров о взыскании с Украины более 152 млрд руб. в качестве ущерба от водной блокады полуострова.

Московский ТЦ «Времена года», где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, откроется для посетителей.

В Нью-Йорке по запросу России состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием Украиной террористических методов.

В Будапеште парламент Венгрии проведет внеочередное заседание, на котором депутаты от оппозиции предложили одобрить вступление Швеции в НАТО.

Во Владивостоке начнется судебное заседание по делу бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, обвиняемого в обмане дольщиков на 380 млн. руб.

Верховный суд Минска рассмотрит апелляцию по делу в отношении приговоренных к 12 годам колонии главреда ранее издания tut.by, признанного в стране экстремистским, Марины Золотовой и гендиректора компании, которой принадлежал сайт, Людмилы Чекиной.

В МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, посвященная приемной кампании этого года.

В Москве запустят пилотный проект по льготным условиям парковки у поликлиник.

В США начнется визит премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.

Главные события предстоящей недели — в анонсах «Ъ».