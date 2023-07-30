Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство РФ в Эстонии, он задержан

В Эстонии задержан журналист Аркадий Бабченко (внесен в реестр иностранных агентов в РФ). Полиция возбудила против него дело после того, как он забросал яйцами стену посольства РФ. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Посольство России в Эстонии забросали яйцами в ночь на 30 июля. Полиция сообщила, что это сделал мужчина 1977 года рождения. «Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело»,— говорится в сообщении пресс-службы полиции (цитата по Delfi). Правоохранительные органы не раскрывают никакие детали и имя задержанного. Отмечается только, что «информация будет уточнена в ходе разбирательства».

Господин Бабченко, родившийся в 1977 году, в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал фото в полицейском автомобиле. В комментариях он положительно ответил на вопрос, правда ли, что он забросал посольство РФ яйцами.

Господин Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты», работал и в других российских СМИ. В марте 2012 года стал фигурантом уголовного дела за призывы к массовым беспорядкам, о результатах расследования не сообщалось. В 2017 году он уехал из РФ, объяснив это поступающими угрозами. После этого жил на Украине, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. В 2019 году уехал c Украины из-за избрания президентом Владимира Зеленского.

Росфинмониторинг в 2020 году внес господина Бабченко в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Господин Бабченко в российско-украинском конфликте поддерживает Киев. В соцсетях он объявляет сборы пожертвований для украинской армии. За это Минюст РФ внес журналиста в реестр иностранных агентов.

Леонид Уварчев