«Алмаз-Антей» до конца года планирует поставить первое оборудование в РФ для добычи газа на шельфе

«Алмаз-Антей» в 2023 году начнет испытания первого российского оборудования для добычи газа на шельфе, сообщил директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков. Компания намерена начать поставки «Газпрому» до конца года.

Господин Шатраков сообщил, что разрабатываемое «Алмаз-Антеем» оборудование для «Газпрома» никогда не производилось ни в РФ, ни в СССР. «Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе»,— сказал он «РИА Новости».

Разработка оборудования ведется несколько лет. С «Газпромом» определены технические требования, подготовлены мощности «Алмаз-Антея» к производству. «И в этом году мы выходим на испытания этого оборудования и на серийную поставку первых комплектов»,— сказал господин Шатраков. По его мнению, это «достаточно мощный технологический прорыв».

Главы «Газпрома» и концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2019 году подписали долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет. Планировалось, что концерн будет поставлять «Газпрому» собственное оборудование для систем подводной добычи углеводородов, а также обеспечит техническое, сервисное и ремонтное обслуживание.

Подробнее о планах — в материале «Ъ» 2019 года — «"Алмаз-Антей" уходит под воду».

Леонид Уварчев