Федеральный суд США отклонил иск Дональда Трампа к телеканалу CNN

Федеральный суд США во Флориде отклонил иск Дональда Трампа к телеканалу CNN, в котором истец обвинил американское СМИ в клевете в связи с рядом публикаций и комментариев. Суд пришел к выводу, что указанные господином Трампом якобы порочащие его честь и достоинство утверждения CNN являются «мнением, а не фактом и поэтому не могут быть предметом иска о клевете».

В иске, поданном Дональдом Трампом в октябре 2022 года, указываются пять публикаций и видеоматериалов, в которых обсуждались утверждения экс-президента о выборах 2020 года. Комментируя эти утверждения, CNN называл их «большой ложью». В своем иске господин Трамп заявил, что эта формулировка порочит его честь и достоинство как сама по себе, так и тем, что ассоциируется с использованием пропаганды при нацистах в Германии. По словам истца, такая формулировка «является преднамеренной попыткой CNN убедить свою аудитории в наличии ассоциаций между истцом и одной из самых отталкивающих личностей в современной истории».

Однако, как заявил в своем решении судья Рааг Сингхал, кстати номинированный на этот пост самим Дональдом Трампом в 2019 году, «хотя утверждения CNN являются отвратительными, но с точки зрения закона они не являются клеветническими». Представители Дональда Трампа прокомментировали решение суда следующим образом: «Мы согласны с мнением высокоуважаемого судьи о том, что заявления CNN о президенте Трампе отвратительны. CNN будет нести ответственность за неправомерное отношение к президенту Трампу и его сторонникам».

Алена Миклашевская