На участке бывшего стадиона «Дзержинец» ПМД хочет установить зону жилой застройки

ГК «ПМД» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением дополнить градрегламент зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 подзоной высотой в 25 этажей. Эту подзону и коэффициент плотности застройки 2,19 структура девелопера — ООО СЗ «ПМД-Парковый» — попросила установить на части бывшего стадиона «Дзержинец» по ул. Углеуральской. Земельный участок площадью 3,2 га, расположенный в границах Углеуральской, Подлесной и Гатчинской улиц, свободен от застройки и находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Контроль над активом ПМД получила в этом году и планировала застроить его с помощью механизма комплексного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми Фото: Земельный участок на территории бывшего стадиона «Дзержинец» в Перми

Как сообщили на заседании комиссии по ПЗЗ 27 июля, к заявлению заявитель приложил соглашение с администрацией Перми о развитии социнфраструктуры. В пресс-службе ПМД подтвердили, что для повышения высотности застройки участка по ул. Углеуральской готовятся заключить с городскими властями соглашение о развитии социнфраструктуры. Девелопер не будет использовать механизм КРТ для освоения этой территории.

Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова отметила, что рядом с бывшим стадионом «Дзержинец» находится микрорайон ДКЖ. Ранее краевые власти не раз обсуждали освоение этой территории в рамках комплексного развития. Лариса Ведерникова поделилась, что в микрорайоне ДКЖ сейчас активно расселяют и сносят аварийные дома. Там, в частности, собираются возвести новый корпус школы, строится краевая музыкальная школа, властями предусмотрены участки для детских садов. «Планируется, что инвестор зайдет именно через соглашение, чтобы денежные средства, которые выплатят в бюджет, были направлены на строительство социальных объектов, участки под которые зарезервированы на прилегающей к ДКЖ территории,— пояснила глава минимущества.— Мы пока направляем этот вопрос на публичные слушания, по их итогам будем готовы полностью представить всю картину развития микрорайона ДКЖ и участков, предусмотренных для соцобъектов». Министр добавила, что с городскими властями и краевым минспортом сейчас решается вопрос о строительстве муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса на территории бывшего маргаринового завода на ул. Телеграфной. Редевелопмент этой территории также планирует ПМД.

Стадион «Дзержинец» был непрофильным активом банкротящегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В 2008 году объект продали на торгах за 24,5 млн руб. компаниям группы «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца. Стадион поделили на два участка площадью 3,2 и 3,6 га. В 2012 году новые владельцы продали часть земли стройгруппе «Камская долина», которая начала возводить там ЖК «Весна», но так и не закончила, вступив в банкротство. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков. Оставшуюся часть стадиона тоже планировалось использовать под строительство жилья.