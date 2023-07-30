Кандидат от КПРФ не смог преодолеть муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах на Алтае

Шесть кандидатов представили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Алтайского края. Избирательная комиссия региона прекратила прием документов вечером 29 июля.

В числе кандидатов, собравших в свою поддержку подписи муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра, Виктор Томенко («Единая Россия»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Сергей Булаев (ЛДПР), Владислав Вакаев («Новые люди»), Елена Хрусталева (Партия пенсионеров) и Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

Мария Прусакова, выдвинутая КПРФ, не смогла собрать необходимое число подписей. В общей сложности ее поддержали 346 депутатов при необходимом минимуме в 502. «Против кандидата от КПРФ работала вся административная машина»,- объяснила госпожа Прусакова.

Выборы губернатора Алтайского край пройдут 8-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский