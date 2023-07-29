Депутат Луговой попросил проверить на дискредитацию армии сборник научных статей «Перед лицом катастрофы»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой написал обращение в Генпрокуратуру, в котором попросил проверить сборник научных статей российских ученых «Перед лицом катастрофы». Об этом сообщил редактор сборника Николай Плотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Луговой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Копии обращения депутата Николай Плотников опубликовал у себя на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По мнению депутата, «сборник содержит продвигаемые недружественными государствами антироссийские нарративы о бессмысленной и кровавой войне в Украине, вероломно развязанной Российской Федерацией».

Сборник эссе «Перед лицом катастрофы» вышел в немецком издательстве LIT Verlag весной 2023 года. Редактором выступил философ Николай Плотников, профессор интеллектуальной истории Рурского университета (Бохум, Германия). В сборнике российские философы, литературоведы, культурологи, социологи и другие ученые пытаются осмыслить истоки военного конфликта России и Украины.

Соавторы статей в сборнике — преподаватели российских вузов и сотрудники Института философии Российской академии наук: Олег Арансон, Андрей Архангельский, Анатолий Ахутин, Константин Бандуровский, Александр Бикбов, Анна Винкельман, Александр Дмитриев, Александр Доброхотов, Сергей Зенкин, Илья Кукулин, Мария Майофис, Михаил Маяцкий, Мария Меньшикова, Елена Петровская, Оксана Тимофеева.

Анастасия Ларина