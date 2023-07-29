Депутат Луговой попросил проверить на дискредитацию армии сборник научных статей «Перед лицом катастрофы»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой написал обращение в Генпрокуратуру, в котором попросил проверить сборник научных статей российских ученых «Перед лицом катастрофы». Об этом сообщил редактор сборника Николай Плотников.
Андрей Луговой
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Копии обращения депутата Николай Плотников опубликовал у себя на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По мнению депутата, «сборник содержит продвигаемые недружественными государствами антироссийские нарративы о бессмысленной и кровавой войне в Украине, вероломно развязанной Российской Федерацией».
Сборник эссе «Перед лицом катастрофы» вышел в немецком издательстве LIT Verlag весной 2023 года. Редактором выступил философ Николай Плотников, профессор интеллектуальной истории Рурского университета (Бохум, Германия). В сборнике российские философы, литературоведы, культурологи, социологи и другие ученые пытаются осмыслить истоки военного конфликта России и Украины.
Соавторы статей в сборнике — преподаватели российских вузов и сотрудники Института философии Российской академии наук: Олег Арансон, Андрей Архангельский, Анатолий Ахутин, Константин Бандуровский, Александр Бикбов, Анна Винкельман, Александр Дмитриев, Александр Доброхотов, Сергей Зенкин, Илья Кукулин, Мария Майофис, Михаил Маяцкий, Мария Меньшикова, Елена Петровская, Оксана Тимофеева.