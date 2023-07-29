Россия выделит $2 млн на закупку продовольствия для Мали

Правительство России выделило $2 млн на закупку новой партии продовольствия для Мали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Деньги для Мали будут выделены через структуры ООН.

«По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей»,— сообщил Владимир Путин на встрече с президентом Мали Ассими Гоитой.

Кроме того, Владимир Путин сообщил о решении увеличить число квот для малийских студентов в российских вузах с 35 до 290 мест. Президент также заявил о намерении увеличить товарооборот с Мали, потому что в последнее время он снизился.

Владимир Путин напомнил, что с марта текущего года Мали и Россия ведут совместную добычу лития в регионе Сикаса, где «дочке» «Росатома» принадлежит доля в 75%. «В числе других перспективных направлений — развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Все это может быть предметом нашей совместной работы»,— добавил президент.

Анастасия Ларина