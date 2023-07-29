Музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

В соцсетях музыканта Гарика Сукачева сообщили, что он госпитализирован «в связи с ухудшением здоровья». Подробности о состоянии 63-летнего артиста не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарик Сукачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Гарик Сукачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Запланированный на сегодня, 29 июля, концерт в Рускеале на хуторе Елки (Карелия) пройдет без артиста в формате народного караоке. Все желающие могут вернуть билеты. «Приносим Вам извинения за доставленные неудобства, а Игорю Ивановичу желаем скорейшего выздоровления»,— говорится в сообщении.

Гарик Сукачев выступает с 1980-х. В разные годы был лидером групп «Закат Солнца вручную» (1977–1983), «Постскриптум (P.S.)» (1982), «Бригада С» (1986–1994; с 2015-го) и «Неприкасаемые» (1994–2013). На счету музыканта— более 20 альбомов.

Лаура Кеффер