МВД провело обыски в тамбовском министерстве экологии

В министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области прошли обыски. По информации «Ъ-Черноземье», оперативные мероприятия проводили сотрудники регионального управления МВД.

Обыски прошли в рамках расследования траты бюджетных средств на закупку в 2019 году мусоросортировочных станций для Петровского и Мордовского районов в рамках нацпроекта. Силовики считают, что стоимость проектов могла быть завышена.

В правительстве Тамбовской области рассказали «Ъ-Черноземье», что глава региона Максим Егоров в курсе проводимых полицией мероприятий. Там отметили, что министерство оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Владимир Зоркий