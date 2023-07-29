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«Сожалеть о поражении — значит проиграть дважды»

Философия мастера карате Масутацу Оямы

100 лет назад, 27 июля 1923 года, родился Масутацу Ояма — создатель самого зрелищного контактного стиля карате кeкусинкай. Он вошел в историю как «убийца быков» и один из главных популяризаторов японских боевых искусств. Принципы мастера в жизни и на татами — в подборке «Ъ».

Масутацу Ояма

Масутацу Ояма

Фото: mas-oyama.com

Масутацу Ояма

Фото: mas-oyama.com

О принятии поражений

«Печалиться о судьбе и сожалеть о поражении — значит проиграть дважды. Без поражений не бывает побед, и мужество жить порой становится не меньшим подвигом для человека» (из книги «Советы для молодежи. Путь к истине»).

О поединках с быками

«Я более пятидесяти раз дрался с быками, также я готов был драться со львами, тиграми и медведями, но Общество защиты животных запретило эти поединки, что, в общем-то, и правильно: животных убивать нельзя, даже для демонстрации своей силы» (в передаче «Дан-Тест», 1994 год).

О роли денег

«Деньги — кристаллы труда. Но никогда не опускайся до животной зависимости от них. Деньги — всего лишь инструмент для пользы дела, а дело — на пользу людям» (из книги «Советы для молодежи. Путь к истине»).

О кумирах

«Среди болельщиков всегда найдется человек, которому охота сразиться с победителем» (из книги «Каратэ Высшей Истины»).

Об истинном призвании

«Я хочу остаться активным служителем искусства карате до самой смерти. Если это возможно, я бы хотел умереть, не лежа в кровати, а погруженным в тренировку, на полу в доджо, как выносливый старый дуб, вынужденно меркнущий» (из журнала Kyokushin Karate, 1993 год).

О мужском и женском

«Мужчины важничают и хвастают, но это не означает, что они сильнее, чем женщина. На самом деле женщины обладают своего рода силой, которая достаточно велика, чтобы сдерживать и силу, и деятельность мужчины» (из книги «Философия каратэ»).

О большинстве

«Сильных от рождения — единицы. Они-то знают, как сделать свою жизнь приятной для себя и окружающих, не впадая в суету. Остальным иногда всю жизнь приходится осваивать эту трудную науку. Так уж устроено большинство, не наделенное врожденной мудростью» (из книги «Каратэ Высшей Истины»).

О военном прошлом

«Моя жестокость была актом негодования против поражения Японии. Я хотел показать, что, по крайней мере, мне не пришлось капитулировать перед американцами. Но тем не менее я подвергся уголовному наказанию. Я был преступником. Мысль эта была невыносима» (из книги «Философия каратэ»).

О природе ошибок

«Суетящиеся, спешащие, смешно падающие и неловко поднимающиеся, обиженные, в конце концов, и считающие себя "обделенными" и недостаточно оцененными пускаются, к сожалению, в крайности, из которых затем вырастают непростительные, порой неисправимые ошибки» (из книги «Каратэ Высшей Истины»).

О философии карате

«Человек рождается с пустыми руками и умирает с пустыми руками. В карате пустые руки становятся оружием, но все-таки главное — не физическая сила, а сила духа. Мы часто повторяем: "Относитесь к себе жестко, к другим мягко"» (в передаче «Дан-Тест», 1994 год).

О вечном противостоянии

«Сначала борешься с обстоятельствами, затем с теми, кто мешает тебе их исправить. И только к концу жизни решаешься начать борьбу с самим собой» (из книги «Каратэ Высшей Истины»).

Подготовила Анастасия Винницкая

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