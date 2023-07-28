В Москве задержали приезжего, оставившего себе найденный 1 млн рублей

В Москве задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья, который нашел на улице сверток с 1 млн руб., но оставил его себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже.

Как уточнило МВД, ранее другой мужчина, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы, положил на крышу своего внедорожника завернутый в бумагу 1 млн руб. Позднее он отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Сверток упал на проезжую часть. Его и нашел проходивший мимо мужчина и забрал деньги себе.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий на Мукомольном проезде задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице»,— говорится в сообщении МВД. У мужчины изъяли более 600 тыс. руб., остальную часть денег он успел потратить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). По указанной статье мужчине может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ при обнаружении чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли, нашедший денежные средства обязан уведомить об этом потерявшего их человека. Если же собственник денежных средств неизвестен, то нашедший обязан заявить о находке в полицию.

Милена Костерева