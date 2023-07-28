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Коммерсантъ FM
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Причиной вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии могли стать норовирусы

У семи сотрудников детского лагеря «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, в котором 27 июля произошла вспышка острой кишечной инфекции, выявили норовирусы. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Это показали проведенные лабораторные исследования. В том числе норовирусы обнаружили у троих работников пищеблока. Все заболевшие сотрудники отстранены от работы и направлены в больницу. Работа лагеря приостановлена.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на утро сегодня, 28 июля, зарегистрировано 25 случаев инфекции, в том числе у 21 ребенка. В пресс-службе минздрава Удмуртии сообщили, что 16 детей госпитализировали.

«На сегодняшнее утро из 16 госпитализированных 4 находятся в состоянии средней степени тяжести, 12 — в легкой. Еще 5 детей, состояние которых оценивается как удовлетворительное, находятся на амбулаторном лечении»,— прокомментировала заместитель министра здравоохранения республики Наталья Соколова.

Трое взрослых лечатся амбулаторно. Всего врачи осмотрели более 200 детей и 40 взрослых сотрудников.

По данному факту следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Михаил Красильников, Ижевск

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