В Санкт-Петербурге стартовал второй саммит Россия — Африка. Первый саммит прошел в Сочи в 2019 году под девизом «За мир, безопасность и развитие». Девиз остался, но в этот раз форум демонстрирует сокращение числа участников, снижение темпов по подписанным соглашениям, усиленные меры безопасности и интерес к оружию и военной технике. За участниками форума на фоне беспрецедентных мер безопасности наблюдала корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На полях мероприятия с самого утра от различных представителей властей вне зависимости от региона звучала одна и та же риторика, связанная с историей советского прошлого: как страна в те времена помогала развивать промышленность, сельское хозяйство, строить электростанции в африканских странах, а теперь пришел, мол, новый виток сотрудничества. Гостей встречала электронная обработка советских маршевых песен, доносящаяся с одного из стендов.

В своем выступлении на пленарном заседании саммита президент Владимир Путин акцентировал, что взаимодействие со странами континента будет происходить во всех сферах: от открытия в Африке филиалов ведущих российских вузов, а также школ до более глобальных — открытия транспортного логистического центра, перехода в расчетах на нацвалюты и так далее.

Всего в саммите было заявлено участие делегаций и представителей из 49 стран континента. 26 июня приехали 18 лидеров африканских стран, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и глава парламента. Для сравнения, в Сочи несколько лет назад прибыли представители более 100 иностранных государств и территорий.

В этот раз в Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные меры безопасности, которые даже близко не сравнить с проведением ПМЭФ-2023. С семи утра в день старта мероприятия были перекрыты десятки дорог, объездные трассы, на несколько часов полностью закрыли въезд и выезд из расположенного поблизости поселка Шушары. Также за неделю до проведения форума власти города рекомендовали руководителям предприятий перевести сотрудников на дистанционную работу. Добраться до «Экспофорума» можно было только на шаттлах: такси и автобусы не ездили. В результате до восьми утра часть гостей приехала без проблем, а после люди добирались в среднем по три часа, несмотря на расстояние в пять километров от ближайшей станции метрополитена. Из-за проверки на подъезде к «Экспофоруму» образовалась километровая очередь из шаттлов-«Мерседесов». В проверке каждого шаттла участвовало до шести сотрудников полиции.

При этом масштаб самого мероприятия в сравнении с ПМЭФ-2023 оказался значительно скромнее: экспозиции заняли всего два павильона. В павильоне H расположились российские стенды: были немногочисленные представительства регионов (Саратовская, Тамбовская, Ростовская области и др.) и стенды крупных холдингов. Взгляд сразу останавливался на внушительном макете православного христианского комплекса в Уганде. В следующем году планируется начать возведение храма на 400 человек, соответствующее соглашение подписали на саммите. А пока священники, том числе и африканские, обсуждали детали будущего сооружения. На макет пришел посмотреть и Патриарх Кирилл.

В зоне G, помимо российских представительств, были экзотичные африканские компании, а также выставки работ угандийской художницы Мукиби Наджиб и российской Анастасии Николаевой-Берг. В этом же павильоне принимал делегации стенд Санкт-Петербурга. Он был представлен техникой «Нева», квадрокоптерами компании «Геоскан», разработками «Радар ММS», макетами траулеров и сухогрузов ОСК и другими технологиями в сфере медицины, телекоммуникации, машиностроении и водоочистки. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что сотрудничество с Африкой идет по многим отраслям. В частности, петербургские предприятия уже участвуют в развитии портовой инфраструктуры африканских стран, реализуется проект по изготовлению и обслуживанию грузоподъемного оборудования для будущих портов Судана.

Ажиотаж в павильоне вызвал стенд Рособороны с последними новинками вооружения: автоматы Калашникова, снайперские винтовки, самозарядные карабины, пистолеты, гранатомет, антидроновая аппаратура. Рядом стояли манекены, демонстрирующие современную военную амуницию. Желающие сфотографироваться с арсеналом вставали чуть ли не в очередь. В том числе интерес к стенду проявляли военные из Буркина-Фасо, которые долго смотрели на ассортимент и примерялись к оружию.

Военная тематика была предложена и в экспозиции, расположенной на улице. Там работал стенд «Армейский привал», демонстрирующий полевую кухню, обмундирование, а внутри уличного павильона был макет-проект центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Абу-Даби (ОАЭ). Также на улице была развернута экспозиция вертолетов, автомобилей Росгвардии, военных машин, беспилотных летательных аппаратов, бактериологических лабораторий и сельскохозяйственной техники. Часть из них уже в первый день заинтересовала представителей Африки. Так, по последним сообщениям ТАСС, страны южнее Сахары проявляют интерес к ударным вертолетам Ми-28НЭ и разведывательно-ударным вертолетам Ка-52М.

Алла Михеенко