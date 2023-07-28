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Чиновникам из комитета по образованию преподали урок

Экс-сотрудники областного ведомства получили сроки за взятку

Двое чиновников из комитета общего и профессионального образования администрации Ленобласти — Максим Голованов и Артем Огарков — отправились в колонию за взятку, которую, по версии следствия, они требовали от директора Бегуницкого агротехнологического техникума за содействие в выделении субсидии в 88 млн рублей на ремонт образовательного учреждения. Сначала фигуранты запросили 6 млн, а после сделали скидку. Однако суд оценил такую щедрость на пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вчера, 27 июля, признал виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Максима Голованова, который ранее занимал должность начальника отдела профессионального образования в профильном комитете Ленобласти, а также его коллегу Артема Огаркова, работавшего заместителем председателя в данном ведомстве. В материалах дела говорится, что экс-чиновники требовали 6 млн рублей с директора Бегуницкого агротехнологического техникума Александра Туфанова. Однако это не было банальным вымогательством. Дело в том, что руководитель образовательного учреждения добивался выделения из областного бюджета 30 млн рублей в качестве субсидии на ремонт помещений в 2022 году, а также 58 млн — в 2023 и 2024 годах. Именно в этом и вызвались ему помочь фигуранты, пообещав свое содействие, которое заключалось в решении данного вопроса без должного рассмотрения специальной комиссией.

Так, согласно материалам уголовного дела, господин Огарков обеспечивал изготовление и лично подписывал распоряжения об утверждении состава комиссии, в которой он же и был назначен председателем, а его заместителем — Максим Голованов. По этой схеме подсудимые добивались выделения траншей на десятки миллионов рублей для ГБПОУ. В апреле прошлого года оба подсудимых вдруг решили умерить аппетит и снизить сумму взятки до 4 млн рублей. После этого, утверждает следствие, Максим Голованов получил от господина Туфанова около полумиллиона рублей. Сам руководитель тем временем поставил в известность правоохранительные органы, и остальная часть средств передавалась уже под наблюдением сотрудников ФСБ России в виде муляжей. Не менее интересно развивалась ситуация далее: задержанный Голованов вызвался добровольцем участвовать в оперативных действиях и сам передал липовые купюры своему криминальному партнеру Огаркову, после чего последний также попал в руки правосудия.

В общей сложности экс-чиновники от образования успели получить почти всю оговоренную сумму, за исключением чуть больше сотни тысяч. На суде Голованов и Огарков свою вину отрицать не стали. Первый получил пять с половиной лет в колонии строгого режима, второй — на три месяца меньше. На этот же срок после выхода на свободу обоих лишили права занимать должности на госслужбе. Подсудимые были взяты под стражу сразу после вынесения приговора.

Андрей Кучеров

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