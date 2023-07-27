ФСБ показала признания пытавшегося устроить теракт на корабле Черноморского флота

Задержанный по делу о попытке теракта на корабле Черноморского флота рассказал, что сотрудники СБУ пообещали ему деньги и украинское гражданство. Это следует из видео ФСБ, которое спецслужба предоставила журналистам ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса». Само видео не опубликовано.

Подозреваемый рассказал, что в период сотрудничества с СБУ передавал украинской спецслужбе «данные об участии кораблей Черноморского флота в специальной военной операции». Задание от спецслужб Украины он получил в июле.

Сегодня, 27 июля, ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины военнослужащего военно-морского флота (ВМФ). У него были изъяты два самодельных взрывных устройства. По данным ФСБ, он планировал совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.

Как сообщила ФСБ, сейчас принимается решение о возбуждении уголовных дел по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). По этим статьям задержанному грозит пожизненное заключение.

Полина Мотызлевская