Финансовых брокеров объединили в преступное сообщество

В Ростове-на-Дону пятерых местных жителей обвинили в создании преступного сообщества с целью хищения средств граждан под видом оказания услуг кредитного брокера. По версии обвинения, злоумышленники собирали деньги с людей, желающих получить заем в банке, заманивая их ложным обещанием гарантированного одобрения кредитной заявки. По данным следствия, таким образом было обмануто не менее 57 человек, которые потеряли более 5 млн руб.

Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области ведет расследование уголовного дела в отношении группы жителей Ростова-на-Дону, которые подозреваются в причастности к преступному сообществу, занимавшемуся мошенничеством в сфере финансовых услуг.

Как сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах, с 2020 года в донской столице работали несколько фирм, предлагавших помощь в получении банковских кредитов. Услуга оказывалась за вознаграждение, желающих ею воспользоваться граждан привлекали «гарантией» одобрения займов в кредитных организациях. Однако, как считает следствие, работники фирм давали людям заведомо ложные обещания, чтобы похищать их деньги. В ходе расследования дела были установлены 57 потерпевших, общая сумма причиненного им ущерба составляет более 5 млн руб.

По данным следствия, преступное сообщество имело организационную структуру, в которую входили «отдел клиентских отношений», «исполнительный отдел», два «консультационных отдела». Участники структур занимались привлечением потенциальных клиентов, оформлением заявок и другой офисной работой. Офисы располагались в центре Ростова-на-Дону на улицах Максима Горького, Социалистической, Текучева и Красноармейской.

По версии следствия, всю эту мошенническую деятельность возглавлял 31-летний житель донской столицы Руслан Шириев. Ему, а также еще нескольким причастным к ней ростовчанам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).

В деле есть еще несколько «неустановленных» фигурантов.

Как сообщили «Ъ-Юг» в Ленинском районном суде Ростова, сейчас Руслан Шириев находится под домашним арестом. Мера пресечения ему была избрана еще в августе 2022 года в связи с обвинением в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в июне она была в очередной раз продлена.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», Руслан Шириев является учредителем и директором ООО «НФК-Финанс». Фирма была зарегистрирована в 2021 году с указанием отрасли «Деятельность по финансовой взаимопомощи». Мужчина также зарегистрирован как ИП.

В картотеке Ворошиловского райсуда Ростова можно найти материалы гражданского дела по иску о взыскании с него денежных средств. Некий гражданин заявил, что заключил с индивидуальным предпринимателем договор об оказании услуги кредитного брокера. По условиям указанного договора Руслан Шириев должен был оказать содействие в получении решения банка об одобрении кредита на сумму 3 млн руб. сроком на 25 лет на цели приобретения недвижимости. Заказчик услуги заплатил брокеру вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. Однако банки отказали в кредите, в связи с этим гражданин решил, что услуга оказана не была. Он потребовал расторжения договора с брокером и возврата денежных средств, а также компенсации морального вреда в сумме 40 тыс. руб.

Тем не менее суд принял решение в пользу Руслана Шириева. В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорный договор обязывал брокера провести консультацию клиента, дать анализ его «кредитного портфеля», подобрать потенциальных кредиторов.

А один из пунктов договора предполагал, что обязательства брокера считаются выполненными при принятии банком «определенного решения».

«Таким образом, из системного толкования приведенных условий договора следует, что конечный результат оказанных услуг заключался в получении определенного результата, при этом как положительного, так и отрицательного»,— решил суд.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону