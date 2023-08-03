Нефть ищет точку отсчета

Россия на фоне санкций и эмбарго на импорт ее нефти в Европу столкнулась с необходимостью сменить индикаторы цены на это сырье для определения налоговых выплат. Так что с 2024 года собственный индекс как базу расчета должна запустить биржа СПбМТСБ, а бенчмарк Brent, от которого сейчас отсчитывается дисконт на Urals, может сменить котировка нефти сорта Dubai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в середине июля заявил, что государство с начала 2024 года перестанет применять для расчета налогов котировки российской нефти марки Urals, рассчитанные Argus. Агентство традиционно использовало для индикации данные на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование) в европейских портах Роттердам и Аугуста. Но на фоне введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европе такие расчеты стали нерелевантны. При этом Argus еще с октября прошлого года начал оценку стоимости Urals в российских портах на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки). В агентстве поясняли, что в таком варианте цены отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях. Расчет стоимости Urals на базисе CIF там прекратят с 1 января 2024 года.

При этом первый замминистра энергетики Павел Сорокин еще в конце марта подчеркивал, что в целом котировки нефти, предоставляемые иностранными агентствами, не отражают реальную ситуацию на рынке. Вместо них для расчета налогов планируется использовать национальный индекс, рассчитываемый на базе внебиржевых сделок с российской нефтью на СПбМТСБ. Этот показатель будет увеличен на $4 за баррель, что отражает стоимость доставки, а также скорректирован к расчету Brent на $20 с 1 сентября текущего года. Соответствующие поправки в налоговое законодательство уже одобрила Госдума.

Также из формулы налогов для нефтяников будут исключены цены на нефть в порту Козьмино и по нефтепроводу «Дружба», транспортировка российской нефти по северной ветке которого полностью остановлена. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что сейчас налогообложение привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике.

Новый порядок определения стоимости российской нефти, используемый для расчета нефтяных налогов, действует с 1 апреля. Он включает предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated), устанавливаемый законодательно. В апреле его размер составлял $34 за баррель, с июля этот показатель снизился до $25. Если дисконты на Urals меньше этого уровня, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.

Также правительство уйдет от котировок Argus и при расчете топливного демпфера. «Если говорить, что мы переходим на другие котировки, то надо говорить и о расчете демпфера. Мы же не можем оставить нерепрезентативные европейские котировки при расчете демпфера, а при расчете нефти от них отказаться»,— пояснял господин Сазанов. Сейчас Минфин ждет предложений от Минэнерго о том, на какие котировки переходить при расчете субсидии нефтяникам.

Три составляющие цены

При этом, как пояснял в середине июля президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, индекс СПбМТСБ пока будет одним из трех для подсчета размера налогообложения российской нефтяной отрасли. «Для начала будет трехголовая конструкция: тот же самый Urals имени Argus, который был и никуда пока не делся, второе — это нынешняя конструкция, которая есть в Налоговом кодексе, Brent минус дисконт, и мы в качестве третьей головы этого дракона со своим индексом, который рассчитывается на основе реально заключенных сделок с российской экспортной нефтью»,— говорил он. В свою очередь, управляющий директор биржи Павел Иванов уточнял, что площадка регистрирует в рамках механизма учета внебиржевых сделок около 98% российского экспорта по всем направлениям. В частности, для расчета индикатора (используется базис FOB) будут учитываться данные по восьми основным направлениям поставок за рубеж.

На СПбМТСБ уверяют, что точность индекса российской биржи кратно выше данных Argus, поскольку основывается на данных о реально заключенных сделках. «Мы точно передаем то, что происходит на рынке»,— подчеркнул господин Рыбников. По его словам, после начала расчета налогов с использованием в том числе данных СПбМТСБ биржа будет публиковать данные о стоимости российской нефти на основе своего индекса. На его основе могут быть сформированы различные информационные продукты, которые будут полезны участникам рынка. Например, с учетом того, что индекс будет определять потенциальный уровень экспортной пошлины, можно пытаться создавать различные финансовые инструменты, которые хеджируют связанные с этим риски.

При этом в правительстве сообщали, что Минэнерго и Минфин готовы рассматривать использование при расчете нефтяных налогов котировки, рассчитанной в привязке к сорту Dubai. Но, как пояснял господин Сазанов, в этом случае нужно пересмотреть предельный размер дисконта, так как его стоимость традиционно чуть ниже Brent, а таких предложений в министерство от нефтекомпаний пока не поступало. По данным «Ъ», инициатором привязки расчета НДПИ и экспортных пошлин к сорту Dubai является «Роснефть», чьи основные потоки продукции идут в Азию, где в основном торгуется Dubai.

Андрей Орехов