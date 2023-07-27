Отложенный спрос дал выхлоп

В Челябинской области в первом полугодии отмечается ощутимый рост выдачи автокредитов — на 84,6% к тому же периоду 2022 года, до 14,9 млрд руб. В целом по РФ положительная динамика составила 61,4%, показатель достиг 499,8 млрд руб. К таким выводам пришли эксперты Национального бюро кредитных историй. Заметный рост объема выдачи займов на покупку машин в регионе также фиксируют представители банков, которые связывают это с реализацией отложенного спроса и расширением предложения на авторынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За шесть месяцев банки выдали южноуральцам автокредиты на 14,9 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За шесть месяцев банки выдали южноуральцам автокредиты на 14,9 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе–июне объем выдачи автокредитов в Челябинской области составил 14,9 млрд руб. Это на 84,6%, или на 6,8 млрд руб., больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в первом полугодии объем выдачи автокредитов вырос к прошлому году на 61,4%, до 499,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2021-го показатель сократился на 5,9%.

Среди 30 регионов-лидеров РФ в этом виде кредитования ощутимее всего объем выдачи потребкредитов вырос в Татарстане (+91,7%), Вологодской области (+90%), Башкирии (+89,5%), Челябинской области (+84,6%) и Пермском крае (+81,4%). Наименее выраженная динамика зафиксирована в столице (+19,5%) и Иркутской области (+42,4%). По общей сумме оформленных займов лидируют Москва (44,9 млрд руб.), Московская область (35,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (30,6 млрд руб.), Татарстан (22,9 млрд руб.) и Краснодарский край (22,9 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте–апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран»,— комментирует Алексей Волков. Он также фиксирует рост среднего чека автокредита, который, по его словам, демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года.

Увеличение объемов выдачи займов на покупку автомобилей отмечают и представители банков. В пресс-службе ВТБ сообщают, что их клиенты в Челябинской и Курганской областях в первом полугодии оформили автокредиты на сумму более 2 млрд руб., что вдвое больше, чем в том же периоде прошлого года.

«Средний чек сделки составляет 1,1 млн руб., по сравнению с первой половиной прошлого года он снизился примерно на 10%. Наиболее активным периодом продаж стал июнь — в этом месяце заемщики банка в регионе получили на приобретение автомобилей 608 млн руб. Этот показатель на 40% превышает результаты мая»,— поясняют в ВТБ. По их мнению, рост рынка автокредитования связан с реализацией отложенного спроса прошлого года: тогда в сегменте наблюдались серьезные изменения и ряд клиентов решили отложить покупку транспорта, дожидаясь стабилизации. «В то же время динамику продаж стимулирует появление новых китайских брендов и расширение производства отечественной промышленности. Влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие автомобили»,— дополняют в ВТБ.

В «Открытии Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») отмечают, что в первом полугодии их клиенты в Челябинской области оформили 1,8 тыс. автокредитов на сумму свыше 2 млрд руб., что превышает показатель прошлого года на 39% по количеству и на 73% — по объему.

«Средний чек автокредита за год увеличился на 24% и на 1 июля составил 1,14 млн руб. Наиболее заметно сумма кредитного договора выросла в договорах на покупку подержанных машин — на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как средний чек кредита на новые машины за год, напротив, сократился на 5%»,— информируют в пресс-службе «Открытия». Такую разницу в банке связывают с запуском программы льготного кредитования на покупку отдельных марок автомобилей, которые предусматривают существенный дисконт к стоимости новой машины.

«Чуть более половины выданных кредитов, 58% по количеству и 53% по объему, пришлось на автомобили с пробегом. В этом сегменте спросом у южноуральцев пользуются Lada и Kia, на втором месте — Hyundai, далее следуют Toyota, Volkswagen, Renault. Среди новых автомобилей на первом месте с большим отрывом лидирует Lada, затем идут Kia, Chery, Hyundai и Haval»,— дополняют в банке.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов связывает рост объема автокредитования в Челябинской области с повышением зарплат граждан и их уверенности в завтрашнем дне. «В результате граждане принимают решение о покупке автомобиля. Кто может — за свой счет. А другие используют кредиты»,—считает Артем Тузов.

Михаил Бычков