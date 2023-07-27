Кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин зарегистрирован на выборах главы Хакасии решением ЦИК

Центризбирком своим решением зарегистрировал Владимира Грудинин в качестве кандидата на пост главы Республики Хакасия. Заседание проходит 27 июля, решение было принято десятью голосами членов ЦИК при одном против.

Кандидатура господина Грудинина была выдвинута партией «Коммунисты России». Как сообщал «Ъ-Сибирь», на заседании 25 июля избирком Республики Хакасия не смог принять решения о его регистрации или отказе в регистрации. Часть членов ресизбиркома согласилась с позицией регионального отделения КПРФ, согласно которой Владимир Грудинин не имеет права баллотироваться от «Коммунистов России», поскольку формально является членом КПРФ. После этого Владимир Грудинин обратился с жалобой в ЦИК.

Напомним, 27 июля ресизбирком по той же причине во второй раз не смог зарегистрировать партсписок «Коммунистов России» на выборах депутатов верховного совета (ВС) региона, в котором также присутствует Владимир Грудинин.

Таким образом, борьбу за пост главы Хакасии продолжат четыре кандидата. В их числе, помимо господина Грудинина, глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), депутат ВС Михаил Молчанов (ЛДПР) и депутат Госдумы РФ Сергей Сокол («Единая Россия»).

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Валерий Лавский