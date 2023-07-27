Посетителей екатеринбургского ТРЦ «Алатырь» эвакуировали из-за загоревшегося масла во фритюрнице

В Екатеринбурге из торгово-развлекательного центра «Алатырь» были эвакуированы 300 человек. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, на цокольном этаже на пищевом производстве во фритюрнице загорелось растительное масло.

По данным МЧС, персонал заведения потушил огонь до прибытия пожарных. На место возгорания прибыли 38 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. «Погибших и пострадавших нет»,— сказано в сообщении.

Как уточнили «Ъ-Урал» представители руководства ТРЦ, посетители и сотрудники уже вернулись в «Алатырь». Во время происшествия все противопожарные системы отработали в штатном режиме. Кроме того, в ТРЦ будет проведена проверка пожарной безопасности.

Полина Хабарова

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