Блогеров планируют привлечь наблюдателями на выборы в Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области планирует привлечь к наблюдению за выборами блогеров, сообщил заместитель председателя палаты Евгений Семенов. «Мы планируем серьезно расширить корреспондентскую сеть – охватить всю территорию региона, и эта работа делает выборы информационно прозрачными и открытыми, а, следовательно, повышает уровень доверия к ним со стороны населения», — заявил господин Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общественник напомнил, что в 2022 году общественный штаб по наблюдению за выборами впервые организовал стрим-студию на странице Общественной палаты региона в соцсети. В первый день голосования трансляцию с участков посмотрели более 6 тыс. человек, подсчитал Евгений Семенов. В 2023 году штаб планирует увеличить объем вещания.

Заместитель председателя палаты по вопросам законодательства и защиты прав граждан Игорь Синцов добавил, что в дни голосования 8-10 сентября на базе Дома народного единства организуют центр видеонаблюдения с возможностью подключения к видеокамерам тех или иных избирательных участков.

Основные выборы в Нижегородской области в 2023 году – губернаторские. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Глеб Никитин, секретарь регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, председатель областного отделения ЛДПР Владислав Атмахов, выдвиженец партии пенсионеров Александр Быков и Илья Померанцев от «Гражданской силы». Голосование будет трехдневным и пройдет в дистанционном и очном форматах.

Владимир Зубарев