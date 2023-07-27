Суд в Казани прекратил дело блогера о пропаганде ЛГБТ

Вахитовский райсуд Казани прекратил дело блогера Гелы Гогишвили, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ

Ранее мировой суд назначил господину Гогишвили штраф в размере 100 тыс. руб. Однако на это решение была подана апелляционная жалоба. В Вахитовском суде заявили, что дело прекратили, поскольку в протоколе об административном правонарушении «не было подписи лица, его составившего», а также извещения Гелы Гогишвили о составлении этого протокола.

Напомним, 5 апреля в Казани задержали блогеров — 23-летнего россиянина Гелу Гогишвили и 21-летнего гражданина Китая, студента Казанского федерального университета Сюй Хаояна. На них составили административные протоколы. Молодые люди ведут блог на YouTube о своих отношениях. Полиция посчитала, что записи могли увидеть несовершеннолетние.

Господина Хаояна осудили по ч. 4 этой же статьи, поскольку он является иностранцем. Вахитовский райсуд Казани назначил ему семь суток административного ареста с последующим принудительным выдворением из РФ. В конце апреля молодые люди покинули Россию. Сейчас, согласно постам в их блогах, молодые люди находятся в Грузии.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"