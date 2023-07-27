В сети появились фотографии Евгения Пригожина с якобы саммита Россия—Африка

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый опубликовал в запрещенной социальной сети фотографию Евгения Пригожина якобы с саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин и «господин посол» якобы на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого Евгений Пригожин и «господин посол» якобы на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

Как написал господин Сытый, которого связывают с ЧВК «Вагнер», фотографией с ним поделился «господин посол». Какой конкретно человек на фото, автор не уточнил. В СМИ также рассказывают, что в рамках форума господин Пригожин провел встречи с лидерами Нигера, Мали и ЦАР.

Как пишет «Фонтанка», снимок мог быть сделан не на полях саммита, а в петербургском отеле «Трезини», который связывают с Евгением Пригожиным. По словам издания, интерьеры на фото и в отеле совпадают. Кроме того, на ближайшие три дня в там забронированы все номера.

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