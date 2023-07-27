Прибыль British Gas увеличилась в 10 раз

Операционная прибыль крупнейшего британского поставщика газа British Gas за первое полугодие выросла почти в 10 раз, составив £969 ($1,26 млрд). Его выручка выросла на 133%, до £11,9 млрд ($15,5 млрд). Компания Centrica, которой принадлежит British Gas, закончила полугодие с выручкой £16,5 млрд ($21,4 млрд) — рост на 60% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Операционная прибыль Centrica выросла на 61,5%, до £2,1 млрд ($2,7 млрд).

Хорошие результаты компании связаны в первую очередь с тем, что Управление рынков газа и электроэнергии (Ofgem) повысило потолок цен на газ. Это позволило поставщикам компенсировать потери прошлого года.

Centrica также объявила о росте на 33% дивидендов — до 1,33 пенни на акцию. Тем самым компания восстановила дивиденды в середине, а не только в конце года впервые с 2019-го. При этом Centrica ожидает некоторого снижения прибыли во втором полугодии, что связано с сезонными колебаниями, а также неопределенностью экономической ситуации, погодных условий и т. д.

Яна Рождественская