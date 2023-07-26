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Чиновники показали технический характер

В Ульяновской области приняли закон, не прошедший экспертизу

Депутаты заксобрания Ульяновской области проголосовали за принятие законопроекта, вносящего изменения в работу МСУ с безнадзорными животными. Перед этим они пытались выяснить у областного правительства, почему законопроект, не прошедший общественную и антикоррупционную экспертизу, выносится на обсуждение регионального заксобрания, но получили ответ, что все положенные процедуры пройдены. Позднее выяснилось, что в реальности правовой акт публично-правовую экспертизу не проходил. Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин намерен проверить это и обратиться в прокуратуру, если выяснится, что нарушения были.

Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области

Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области

В среду на обсуждение депутатов заксобрания Ульяновской области правительством региона был вынесен законопроект о внесении изменений в региональный закон № 158ЗО о наделении органов МСУ полномочиями по обращению с безнадзорными животными (подготовлен региональным агентством ветеринарии). Документом вносились изменения по основаниям и порядку изъятия переданных госполномочий, изымался прежний пункт, позволявший ранее возвращать полномочия на региональный уровень в случае отсутствия их финан­сирования.

Накануне заседания ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева сообщила депутатам о том, что изъятие пункта о возврате полномочий может привести к дальнейшему недофинансированию в этой сфере и неисполнению федерального закона по обращению с животными. Кроме того, по ее данным, законопроект не проходил положенную общественную и антикоррупционную экспертизу (ОиАЭ) на соответствующей странице интернет-портала облправительства. Депутаты фракции КПРФ предложили вообще снять законопроект с обсуждения в связи с нарушением процедуры его принятия, но получили ответ, что документ носит «технический характер», и обсуждение не ­обязательно.

Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин попытался выяснить, почему проект не проходил ОиАЭ, допустимо ли сейчас вносить изменения в региональный закон, который недавно областным судом был признан недействующим в связи с ошибками и несоответствиями федеральному законодательству, и будут ли вноситься изменения, о которых говорилось в решении облсуда. Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский заверил депутата, что законопроект все необходимые этапы экспертизы прошел. «А что касается суда, то будет создана отдельно рабочая группа по приведению в соответствие с обновленным федеральным законом»,— пояснил господин Преображенский. После этого депутаты все же приняли законопроект, хотя и с минимальным перевесом голосов.

Напомним, 16 июня областной суд частично удовлетворил иск Наталии Лазаревой к агентству ветеринарии, признав закон № 158 (в который сейчас вносились изменения) недействующим. Агентство ветеринарии, региональное заксобрание с решением облсуда не согласны и направили апелляционные жалобы в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород).

Между тем проверка «Ъ» архива страницы ОиАЭ подтвердила, что варианта законопроекта, за который голосовали депутаты, там нет. Есть только документ, внесенный на экспертизу 2 мая, но его текст отличается от внесенного в заксобрание.

Алексей Преображенский сказал «Ъ», что «разница в текстах законопроектов — это неважно». «Общественное обсуждение — это не юридический момент, и оно не может блокировать принятие какого-либо акта. В ходе обсуждений и антикоррупционной экспертизы могут быть различные замечания, и даже если текст меняется, он повторно не выкладывается на обсуждение»,— пояснил глава государственно-правового управления.

Госпожа Лазарева настаивает, что при изменении текста законопроекта необходимо снова его выставлять на экспертизу. По ее словам, это «вопрос принципиальный», и «уже были случаи непубликации законопроектов» на странице ОиАЭ, «то же самое было в 2020 году с законопроектом об изменениях этого же 158го закона, что уже подтверждено в суде». «Именно из-за отсутствия публикации никто тогда не заметил явных ошибок в том законопроекте, и такую порочную практику необходимо прекращать»,— сказала зоо­защитница, отметив, что обращение по поводу нарушения процедуры принятия закона и незаконности удаления из закона пункта об изъятии полномочий при отсутствии финансирования она уже направила в областную прокуратуру.

Виталий Кузин сказал «Ъ», что также намерен проверить нарушение процедуры принятия закона и, «если это подтвердится, обратиться в прокуратуру».

Спикер заксобрания Валерий Малышев в беседе с «Ъ» заметил, что в истории областного парламента он не помнит случаев, чтобы принятый закон отзывали обратно, если нарушена процедура его принятия. «Посмотрим, что скажет прокурор»,— добавил спикер.

Сергей Титов, Ульяновск

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