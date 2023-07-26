Пора мусорить законно

Глава Тольятти Николай Ренц обратился к депутатам городской думы с просьбой узаконить мусоросортировочный комплекс «ЭкоРесурс­Поволжье» на территории бывшего завода «Фосфор». ООО «ЭкоРесурсПоволжье» входит в ГК «ЭкоВоз», генеральным директором которой является депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Господин Ренц предложил депутатам гордумы «собраться буквально на пять минут» и внести в правила землепользования изменения, которые бы позволили «промышленную переработку твердых коммунальных отходов» в зоне ПК1. Предприятие Дениса Волкова ведет обработку коммунальных отходов на участке, назначение которого не предусматривает сортировку и переработку ТКО, около 14 лет. В 2020 году этот факт подтвердила прокуратура. Вместе с тем компания на протяжении пяти лет ежегодно получает многомиллионную инвестнадбавку, которая включена в коммунальный тариф для жителей и юрлиц Самарской ­области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутатов попросили за «пять минут» узаконить деятельность компании под руководством Дениса Волкова (на снимке), которая осуществляла ее без правовых оснований на протяжении 14 лет

Фото: samara.er.ru Депутатов попросили за «пять минут» узаконить деятельность компании под руководством Дениса Волкова (на снимке), которая осуществляла ее без правовых оснований на протяжении 14 лет

Фото: samara.er.ru

Депутатам тольяттинской думы предложено рассмотреть вопрос об изменении правил землепользования и застройки в той части списка, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК1 (Зона производственно-коммунальных объектов I и II класса). О необходимости внести изменения заявил глава Тольятти Николай Ренц во время заключительного заседания городской думы VII созыва. Как признался чиновник, изменения необходимы для легализации мусоросортировочного комплекса ООО «ЭкоРесурсПоволжье» на территории бывшего завода «Фосфор». «Нам придется еще раз собраться буквально на пять минут. У нас возникла следующая ситуация: мы с вами строим по федеральному национальному проекту „Чистая страна“ серьезное крупное предприятие с самыми современными технологиями по переработке твердых коммунальных отходов. Нам надо будет в этой зоне, вернее, в разрешении на виды деятельности, вписать вид деятельности „Промышленная переработка твердых коммунальных отходов“»,— объяснил Николай Ренц. Компания «ЭкоРесурсПоволжье» входит в группу компаний «ЭкоВоз», генеральным директором основных структур холдинга является депутат Самарской губернской думы от «Единой России», тольяттинец Денис Волков. «ЭкоВоз» ведет деятельность на земельном участке, виды разрешенного использования которого не предусматривают сортировку и переработку ТКО, около 14 лет под разными юридическими лицами.

• ООО «ЭкоРесурсПоволжье» создано в 2015 году в Тольятти. Основной деятельностью компании, как указано на ее сайте, является сбор, транспортирование, обработка и утилизация твердых коммунальных отходов, принимаемых от жилого фонда и коммерческих организаций. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Алене Душковой, совладелице ООО «ЭкоВоз» и других структур ГК. В 2022 году выручка «ЭкоРесурсПоволжья» составила 396 млн руб., прибыль — 14 млн руб.

В 2021 году стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) вложит 3,34 млрд руб. в строительство четырех заводов по переработке отходов (экотехнопарков) в Московской и Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. О необходимости таких объектов для перехода к экономике замкнутого цикла говорил президент России Владимир Путин. Реализацией проекта в Самарской области занялась компания Дениса Волкова. Он заявлял, что общая стоимость проекта составит 1,6 млрд руб. В том же году «ЭкоРесурсПоволжье» получило от РЭО льготный облигационный займ в размере 270 млн руб. на реализацию первого этапа строительства, который должен был завершиться в конце 2022 года. По данным на март 2023 года, первый этап реализован на 58%. Компании удалось привлечь федеральные средства, несмотря на то что в 2020 году факт нецелевого использования земли «ЭкоВозом» подтвердила прокуратура. Более того, земля под мусоросортировочным комплексом до недавнего времени не принадлежала ГК «ЭкоВоз» ни на правах аренды, ни на правах собственности, а производственное здание, в котором с 2010 года ведется мусоросортировка, судя по документации на сайте областного минстроя, было введено в эксплуатацию только в 2021 году, и, как следует из документов, собственником объекта было не ООО «ЭкоРесурсПоволжье», получившее льготный займ из федерального бюджета, а ООО «Повтор».

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас эта компания называется ООО «Альфа-ресурс». Руководит организацией Денис Волков, собственником компании является Алена Душкова. Основной вид деятельности «Альфа-ресурса» — услуги в области бухгалтерского учета. Помимо льготного кредита с 2018 года «ЭкоРесурсПоволжье» получает от областных властей инвестиционную надбавку на модернизацию здания и сортировочной линии. Инвестнадбавка включена в коммунальный тариф для жителей и юридических лиц Самарской области. За этот период сумма полученных «ЭкоРесурсПоволжьем» средств составила около 1 млрд руб. Весной 2022 года у компании возникли проблемы с налоговиками. Федеральная налоговая служба добилась ареста семи земельных участков, производственного комплекса, транспорта и дебиторской задолженности «ЭкоРесурсПоволжья» на общую сумму более 109 млн руб. Как показала проверка, руководство компании могло заниматься выводом активов и занижением объема выручки, тем не менее контракт с Российским экологическим оператором общество не потеряло.

Как поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, предложение главы Тольятти по сути означает попытку узаконить самовольную постройку «ЭкоРесурсПоволжья»: «С точки зрения закона, самовольной постройкой признается сооружение, возведенное без проведения обязательных согласований, получения разрешительной документации, с нарушением норм и правил, либо на участках, не предоставленных для таких целей в установленном законом порядке, принадлежащих третьим лицам без их ведома и разрешения, либо на участках, разрешенное использование которых не допускает ведение конкретной хозяйственной деятельности. Узаконить самострой гипотетически можно. В конкретном случае, насколько я понимаю, это невозможно без внесения изменений в правила землепользования, то есть в документ, которым утверждается зонирование населенного пункта. Утверждается документ как раз органами местного самоуправления».

Получить комментарий от главы Тольятти Николая Ренца не удалось — чиновник не ответил на многочисленные звонки корреспондента «Ъ». В «ЭкоРесурсПоволжье» на вопрос «Ъ» о том, почему компания 14 лет ведет деятельность на земле, назначение которой не предусматривает обработку ТКО, ответили, что осуществляют деятельность в рамках законодательства РФ.

Евгений Чернов