Фокус на недрах

Правительство на фоне санкций и сложной глобальной конъюнктуры пытается не допустить в России падения уровня геологоразведки. И пока это удается: за первое полугодие компании не снизили объемы работ в этой сфере, а также начали масштабное обновление парка оборудования и необходимых технологий для замещения иностранной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как заявил в июле глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, с 2014 года отечественные предприятия нарастили компетенции в области производства оборудования для геологоразведки, бурения, работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти и оснащения СПГ-заводов.

Новая реальность

Однако на полях ПМЭФ в июне глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что на мировом рынке геологоразведки в целом наблюдается недоинвестирование, которое происходит на фоне ежегодно растущего спроса на первичную энергию. Сложившаяся ситуация уже привела к тому, что глобальные запасы нефти восполняются только на 90%. Как отметил глава «Роснефти», объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории. В настоящее время средний размер открываемых месторождений в мире составляет всего около 15 млн тонн нефтяного эквивалента, что не сопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов в Саудовской Аравии, СССР, США.

В Минприроды согласны с таким прогнозом и ожидают снижения объемов геологоразведочных работ (ГРР) по итогам 2023 года. Хотя пока российские компании сохраняют уровень геологоразведки как в нефтяной отрасли, так и по твердым полезным ископаемым, несмотря на санкционное давление, сообщал глава Роснедр Евгений Петров. По его словам, сейчас важно сохранить не только объемы финансирования ГРР (в 2022 году общие инвестиции компаний составили около 470 млрд руб.), но и масштабы работ, так как компании уходят в более сложные регионы, где геологоразведка может быть дороже.

Речь идет о таких провинциях, как Восточная Сибирь, полуострова Ямал, Гыдан и Таймыр, а также Сахалин. Там, по мнению экспертов, высока вероятность открытия в ближайшие годы крупных и гигантских месторождений нефти и газа. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что, например, на севере Красноярского края формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить по потенциалу с Ямалом. Помимо этого обнаружено на Гыдано-Хатанге две перспективные на углеводороды зоны (Жданихинская и Агапская), где уже выявлены десять перспективных объектов с крупными извлекаемыми ресурсами углеводородов. Там рекомендуется дальнейшее проведение ГРР.

В 2023–2027 годах рост рынка будет поддержан сохранением сравнительно высоких капитальных расходов нефтяных компаний, вынужденных уделять повышенное внимание сохранению существующих добычных мощностей, считают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Там согласны, что важным фактором и точкой роста спроса станет освоение новых месторождений в Восточной Сибири и на юге, а также реализация мегапроекта «Восток Ойл».

Расширяя горизонты

Для сдерживания темпов падения геологоразведки в России правительство подготовило новые меры стимулирования. Одним из таких механизмов может стать разрешение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, который на текущий момент традиционно проводится и финансируется государством. Но к работам будут допускать только российские компании с опытом ГРР не менее пяти лет и отсутствием нарушений в течение двух лет.

Второй мерой является продажа компаниями поисковых лицензий без необходимости подтверждения имущественных или корпоративных связей между инвестором и пользователем недр. Сейчас лицензию приходится покупать вместе с юридическим лицом, на которое она оформлена. Соответствующие поправки в закон «О недрах» правительство внесло в Госдуму в начале июля. По расчету правительства, принятие законопроекта даст прирост региональной изученности России почти в два раза — с 0,7% до 1,5% в год. И если сейчас в год открывается порядка 40 перспективных объектов, то впоследствии их будет около 100.

Но еще одним ключевым вопросом для наращивания геологоразведки в стране является обеспеченность современным оборудованием и программным обеспечением. До сих пор доля импортного оборудования у российских игроков сектора услуг по сейсморазведке составляет от 75% до 90%. В текущий момент наиболее проблемными пунктами в списке необходимого для ГРР оборудования являются регистрирующие системы для сейсморазведочных исследований, а также программное обеспечение для обработки и интерпретации сейсморазведочных данных.

При этом очевидно, что одна компания не может создать современный конкурентный программный продукт в короткие сроки с учетом, что зарубежные аналоги создавались и совершенствовались на протяжении более чем 30 лет. Чтобы решить этот вопрос, российские компании в середине июня заключили соглашение о подготовке к регистрации индустриального консорциума для полного импортозамещения IT-решений в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также в сфере недропользования. В его состав войдут крупнейшие игроки нефтегазового сектора: «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Татнефть», НОВАТЭК, СИБУР, «Транснефть».

Новые перспективы

В пресс-службе одного из крупнейших игроков российского сектора геологоразведки, «Геотек Сейсморазведка», полагают, что и эту проблему удастся решить в обозримой перспективе. «Отечественные сервисные геофизические компании имеют определенный запас прочности для эффективного выполнения сейсморазведочных работ 2D и 3D. За этот период будут созданы ответственные образцы оборудования»,— отмечают в компании. Там подчеркивают, что санкции не являются новинкой для российского нефтегазового сектора, который фактически живет в таких условиях уже больше девяти лет.

Сам «Геотек» планирует в рамках масштабной инвестпрограммы направить 5 млрд руб. на модернизацию парка оборудования. В частности, речь идет о приобретении современных виброисточников и буровых установок для оказания услуг в соответствии с техническими требованиями ключевых российских и зарубежных компаний. Как пояснили в компании (занимает 17% на рынке геофизических услуг), целью инвестпрограммы является освоение новых рынков, а также увеличение доли высокотехнологичных и высокомаржинальных проектов, за счет которых планируется нарастить в 2024 году выручку более чем на 30% по сравнению с текущим годом.

«В настоящее время мы активно участвуем в тендерной кампании крупнейших недропользователей РФ, впервые выходим на тендеры на выполнение работ по государственному заказу, ведем переговоры по вопросу выполнения крупных долгосрочных проектов в странах СНГ»,— поясняют в компании. Там отмечают, что идет подготовка к выполнению работ для НК «Роснефть», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и других недропользователей. Помимо России и стран бывшего СССР перспективными для себя рынками компания считает Индию и Ближний Восток, где на ближайшие годы приняты планы по проведению больших объемов геологоразведочных работ.

Пока, отмечают в «Геотеке», все специализированное программное обеспечение обновлено до последних версий. «Существуют отдельные технологии, которые недоступны в РФ, но это является скорее частным случаем и некритично для отрасли в целом»,— поясняют там. Сама компания также разрабатывает альтернативные решения, которые позволяют достичь схожего результата при существенно меньших затратах по времени. Например, в части полевых исследований «Геотек» продолжает усовершенствование импульсных источников и методики выполнения и обработки данных высокоплотных сьемок. На базе собственного завода «Импульс» компания производит импульсные электромагнитные невзрывные источники «Енисей» для поиска и разведки нефтегазовых и рудных месторождений методами сейсморазведки. «Импульсные электромагнитные источники значительно выигрывают по цене по сравнению с вибрационными источниками иностранного производства и безальтернативны в условиях сильно пересеченного рельефа, где работа вибраторами невозможна»,— поясняют в компании. Немаловажным аспектом является их полная экологичность, а также оснащение разработанным «Геотеком» программно-аппаратным комплексом системы адаптивного управления, которая позволяет повышать производительность работ до 30%.

При этом компания не только обновляет свой технологический ассортимент, но и задумывается о диверсификации своей деятельности. Расширить бизнес планируется как по видам работ: полный комплекс геофизических исследований на твердые полезные ископаемые, промысловая геофизика, инженерно-геологические изыскания всех направлений, буровые работы глубиной до 1 тыс. м на стадии геологосъемочных, поисковых и разведочных работ, так и по географии: Восточная Сибирь, Арктика и, возможно, Дальний Восток. Это позволит снизить издержки и зависимость от высоковолатильного сегмента сейсморазведочных работ, увеличить выручку и маржинальность, отмечают в «Геотеке». Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка считают такую тактику верной, так как она поможет снизить риски из-за падения объемов работ в одном сегменте за счет других, более выгодных на данный момент.

Ольга Матвеева