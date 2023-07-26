Роспотребнадзор получил полномочия по контролю за соблюдением требований к маркировке

Госдума сегодня в третьем чтении приняла закон, которым устанавливается, что соблюдение требований к маркировке становится предметом федерального госконтроля в области защиты прав потребителей.

Такие положения были внесены в законопроект о расширении механизма внесудебного банкротства граждан в блоке поправок к второму чтению. Роспотребнадзор наделяется полномочиями, в частности, по контролю за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров и передаче информации в государственную информсистему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Напомним, сейчас маркировке подлежат в том числе одежда, обувь, парфюмерия, шины, вода, молочная продукция, фототехника.

Как пояснил «Ъ» директор по контрольной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, является оператором системы маркировки) Антон Гущанский, таким образом государство усиливает контроль за соблюдением требований к маркировке. «Фактически до принятия такого закона ответственного органа по контролю за маркировкой не было»,— поясняют в ЦРПТ. В связи с этим не применялась на практике ст. 15.12.1 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за непредставление сведений (нарушение порядка или сроков их передачи) или представление неполных и недостоверных сведений оператору системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, в виде штрафов от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

По словам Антона Гущанского, Роспотребнадзор хоть и видел нарушения на рынке, но не мог их пресечь в связи с отсутствием полномочий и наличием моратория на проверки. Де-факто действие статьи «размораживается», поскольку после получения полномочий Роспотребнадзор сможет не только осуществлять проверки на основе индикаторов риска (сами индикаторы сейчас обсуждаются — в скором времени ожидается их утверждение), но и наказывать нарушителей по данной статье КоАП.

Евгения Крючкова